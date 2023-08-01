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BURBERRY Vintage Check Cotton & Nubuck アーサースニーカー
武様専用
新品未使用 レア ニューバランス CM1600NV スエード コラボ
日本公式オンラインサイトにて購入しました。
Nike Air Force 1 Barkley pack ナイキ
数回履きました。
【adidas】新品 NMD _R1 グレー 28.0cm
状態は良いと思います。
未使用品 New balance PAPERBOY BEAMS M1500BMS
即日発送
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付属品は全て付きます。
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新品でないということを十分にご理解していただいた上で購入をお願い致します。
new balance M2002RDI
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購入後のキャンセルは致しかねますので、ご理解の上ご購入の程よろしくお願いいたします。
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NIKEDUNKLOW vintage green
品番80217721
希少 値下げ不可 アディダス オリジナルス スタンスミス 新品 27.5
商品の情報
商品のサイズ
28.5cm
ブランド
バーバリーロンドン
商品の状態
やや傷や汚れあり
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BURBERRY Vintage Check Cotton & Nubuck アーサースニーカー日本公式オンラインサイトにて購入しました。数回履きました。状態は良いと思います。即日発送参考価格125,400円イタリア製完売サイズ付属品は全て付きます。新品でないということを十分にご理解していただいた上で購入をお願い致します。購入後のキャンセルは致しかねますので、ご理解の上ご購入の程よろしくお願いいたします。品番80217721
商品の情報
商品のサイズ
28.5cm
ブランド
バーバリーロンドン
商品の状態
やや傷や汚れあり
本命ギフト BURBERRY Vintage アーサースニーカー 28.5cm スニーカー
375
41分钟前
本命ギフト BURBERRY Vintage アーサースニーカー 28.5cm スニーカー
¥
63,800
¥
34,452
(税込) 送料込み
10
10
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商品の情報
カテゴリー
ホーム
靴
スニーカー
BURBERRY Vintage アーサースニーカー 28.5cm
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
26f1315b7a8c6f
1465
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (10)
本命ギフト BURBERRY Vintage アーサースニーカー 28.5cm スニーカー
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