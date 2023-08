本命ギフト BURBERRY Vintage アーサースニーカー　28.5cm スニーカー

BURBERRY Vintage Check Cotton & Nubuck アーサースニーカー

日本公式オンラインサイトにて購入しました。

数回履きました。

状態は良いと思います。

即日発送

参考価格125,400円

イタリア製

完売サイズ

付属品は全て付きます。

新品でないということを十分にご理解していただいた上で購入をお願い致します。

購入後のキャンセルは致しかねますので、ご理解の上ご購入の程よろしくお願いいたします。

品番80217721

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド バーバリーロンドン 商品の状態 やや傷や汚れあり

