独創的 LAKLAND SK-460 エレキベース ベース

6年ほど前に新品で購入したものになります。

ATELIER Z Beta5/S/deluxe CTM

半年程度の利用後、使用しなくなってしまったためかなり美品だと思います。

もし必要であれば値段交渉の上、アンプも付けることできます。

状態

外での使用は一度もありません。家の中でのみの利用となっております。

出品前に確認しましたが、傷へこみはなく、ソフトケースもほぼ新品です。

送付前に掃除はさせて頂きます。

商品

LAKLAND SK-460 Three Tone Sunburst エレキベース

定価約120,000円

BODY WOOD : Alder

NECK WOOD : Hard Maple

FINGERBOARD : Rosewood

SCALE LENGTH : 34"

Number of Frets : 20

CONTROLS : Fornt Volume, Rear Volume, Master Tone.

PICKUPS : Duncan Design JB-102 Config

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

