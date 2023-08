ご覧いただきありがとうございます!

数年前に、

埼玉・大宮の古着屋・DUFFにて購入しました。

破れやダメージ・特筆すべき汚れなどない

極美品です。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

シンプルなデザインで大変使いやすい

ビックマックのワークシャンブレーシャツです。

ビッグマックシャンブレーは年々高騰しており、

さらに球数自体も少なくなり

以前に比べて見つかりづらくなっております。

こちらの商品のように

コンディションの良いものになれば尚更です。

フラップポケットにネコ目ボタンと

基本のディテールを備え、

シンプルで飽きのこない

アメリカンカジュアルの名品と呼んでよい

定番アイテムです。

着丈もそこまで長くなく着やすいサイズ感です。

【商品名】

60'-70's Vintage

ビックマック(Big Mac)

ワークシャンブレーシャツ

Chambray Shirt

コットンシャツ

長袖

【コンディション】

破れやダメージ・特筆すべき汚れなどない極美品

コットンにハリ・コシがある

着用感が少ないグッドコンディションです。

【サイズ】

Medium

実寸

身幅 約57.0cm

着丈 約76.0cm

肩幅 約45.5cm

袖丈 約62.0cm

※素人採寸のため、多少の誤差はご了承下さい。

【カラー】

ブルーシャンブレー

【素材】

コットン 100%

【生産国】

アメリカ

#bigmac

#ビッグマック

#ビックマック

#シャンブレー

#シャンブレーシャツ

#ワークシャツ

#コットンシャツ

#アメリカ製

#madeinusa

#bigbill

#ビッグビル

#bigyank

#ビッグヤンク

#hercules

#ヘラクレス

#jcpenny

#ジェーシーペニー

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

即購入可能です!

コメント順ではなく、早い者勝ちになります。

なお、当方禁煙者でペットもおりませんので、

保管環境は概ね良好です。

ご購入後、遅くとも2-3日以内に発送致します。

その他、気になる点などございましたら

お気軽にお尋ね下さいませ♫

どうぞ宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ビッグマック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます!数年前に、埼玉・大宮の古着屋・DUFFにて購入しました。破れやダメージ・特筆すべき汚れなどない極美品です。■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■シンプルなデザインで大変使いやすいビックマックのワークシャンブレーシャツです。ビッグマックシャンブレーは年々高騰しており、さらに球数自体も少なくなり以前に比べて見つかりづらくなっております。こちらの商品のようにコンディションの良いものになれば尚更です。フラップポケットにネコ目ボタンと基本のディテールを備え、シンプルで飽きのこないアメリカンカジュアルの名品と呼んでよい定番アイテムです。着丈もそこまで長くなく着やすいサイズ感です。【商品名】60'-70's Vintageビックマック(Big Mac)ワークシャンブレーシャツChambray Shirtコットンシャツ長袖【コンディション】破れやダメージ・特筆すべき汚れなどない極美品コットンにハリ・コシがある着用感が少ないグッドコンディションです。【サイズ】Medium実寸身幅 約57.0cm着丈 約76.0cm肩幅 約45.5cm袖丈 約62.0cm※素人採寸のため、多少の誤差はご了承下さい。【カラー】ブルーシャンブレー【素材】コットン 100%【生産国】アメリカ#bigmac#ビッグマック#ビックマック#シャンブレー#シャンブレーシャツ#ワークシャツ#コットンシャツ#アメリカ製#madeinusa#bigbill#ビッグビル#bigyank#ビッグヤンク#hercules#ヘラクレス#jcpenny#ジェーシーペニー■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■即購入可能です!コメント順ではなく、早い者勝ちになります。なお、当方禁煙者でペットもおりませんので、保管環境は概ね良好です。ご購入後、遅くとも2-3日以内に発送致します。その他、気になる点などございましたらお気軽にお尋ね下さいませ♫どうぞ宜しくお願い致します。

