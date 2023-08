【2022?新作】 asics スニーカー　UB3-S 9 GEL-NIMBUS スニーカー

asics UB3-S GEL-NIMBUS 9

サイズ23cm

sns tokyo のオンラインで購入しました。

+500円で箱付けます。

一度しか履いてません。

目立った傷や汚れはありません。

常識範囲以内での値下げ交渉承るので気軽にコメントください。

asics

アシックス

NIKE

ナイキ

adidas

アディダス

newbalance

ニューバランス

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm以下 ブランド アシックス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

asics UB3-S GEL-NIMBUS 9サイズ23cmsns tokyo のオンラインで購入しました。+500円で箱付けます。一度しか履いてません。目立った傷や汚れはありません。常識範囲以内での値下げ交渉承るので気軽にコメントください。

