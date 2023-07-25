新品入荷 Burberrys バーバリー ステンカラーコート バルマカーンコート シャツ

ヴィンテージのBurberryのコートになります。

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素材はコットン100%のものです。

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80〜90年代のものと思われます。

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目立つ汚れやダメージはありません。

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60's アロー ARROW オンブレ レーヨンシャツ ヴィンテージ 着画あり

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程度です。

パタゴニア パタロハシャツ 2023版

素人採寸なので誤差はご了承ください。

Maison Margiela マルジェラ チェックウェスタンシャツ

肩幅はラグランスリーブのため測定困難でした。

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FUMITO GANRYU

商品の情報 商品のサイズ L ブランド バーバリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ヴィンテージのBurberryのコートになります。素材はコットン100%のものです。80〜90年代のものと思われます。目立つ汚れやダメージはありません。身幅58着丈106程度です。素人採寸なので誤差はご了承ください。肩幅はラグランスリーブのため測定困難でした。検索用steinJil SanderATONtoironiergraphpaper ATHAmybeautifullandletSH_shirthender schemeSeyaaetasteven alanN.HOOLYWOODkolorA.P.C.OAMCYOKEスタイリスト私物ANITYAJieDaSUNSEAWELLDERAURALEENEON SIGNSACAImaison margiela MM6URUacne studiosUNUSEDstudio nicholsonSHINYA KOZUKAdigawelcomoli needleskudoshedmayner lad musicianTEATORAMARKAWAREyohji yamamotoKAIKOHYKEFUMITO GANRYU

商品の情報 商品のサイズ L ブランド バーバリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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