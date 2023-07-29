魅了 90'sゴールドタグ　vivienne westwood エリザベス女王Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

vivienne westwoodTシャツ
2009 ロブゾンビ ツアー Tシャツ ROB ZOMBIE
ゴールドタグの物です。ロンドンワールズエンドで20年前ぐらいに購入。
■送料込★コムデギャルソンオム■半袖Tシャツ■異素材貼り合わせ■高級感■レア
現在はイタリア製のTシャツが主流ですがこの時期の金タグシリーズのTシャツはイギリス製でどれも刺激的なプリントが多く名作揃いで大変希少です。
メタリカ 公式タイダイ スカル Tシャツ バンド パープル アメリカ古着US古着
特に額縁シリーズは高値。
●BUMBRICH ベアー Tee 黒 Ｌサイズ 新品未使用
サイズ:M
NBA✖️マイアミ✖️ヒート✖️ウォーレンロータス✖️レブロン✖️HEAT✖️ XXL①
身幅43㎝
96年 シカゴブルズ チャンピオン 記念T 豪華メンバー 超希少
着丈59㎝
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made In U.K
藤井風 神の目 Tシャツ
※ユニセックスなので女性の方でも着れます。
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ヴィンテージ品としてご理解いただける方ご購入お願いいたします。
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[新品] VIRGIL ABLOH / OUR LIVES IN TEE
00s クイックシルバー デザインオーバーサイズT
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#ヴィヴィアンウエストウッド•ゴールドタグ
新品未使用‼️FR2 SNS半袖Tシャツ黒
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#WorldsEnd
DENVER BRONCOS replica フットボールシャツ/ ｎｆｌ
#藤原ヒロシ
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商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|ヴィヴィアンウエストウッド
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
25000円程Ozzy Osbourne Ozz Fest Tour Shirt
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最終価格！バレンシアガ ロゴ Tシャツ
vivienne westwoodTシャツ ゴールドタグの物です。ロンドンワールズエンドで20年前ぐらいに購入。現在はイタリア製のTシャツが主流ですがこの時期の金タグシリーズのTシャツはイギリス製でどれも刺激的なプリントが多く名作揃いで大変希少です。特に額縁シリーズは高値。サイズ:M身幅43㎝着丈59㎝made In U.K※ユニセックスなので女性の方でも着れます。ヴィンテージ品としてご理解いただける方ご購入お願いいたします。#viviennewestwoodGOLD#ヴィヴィアンウエストウッド•ゴールドタグ#MalcolmMcLaren#SEXPISTOLS#セックスピストルズ#punk#seditionaries#セディショナリーズ#ワールズエンド#WorldsEnd#藤原ヒロシ
商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|ヴィヴィアンウエストウッド
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし