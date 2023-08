魅了 90'sゴールドタグ　vivienne westwood エリザベス女王Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

vivienne westwoodTシャツ

ゴールドタグの物です。ロンドンワールズエンドで20年前ぐらいに購入。

現在はイタリア製のTシャツが主流ですがこの時期の金タグシリーズのTシャツはイギリス製でどれも刺激的なプリントが多く名作揃いで大変希少です。

特に額縁シリーズは高値。

サイズ:M

身幅43㎝

着丈59㎝

made In U.K

※ユニセックスなので女性の方でも着れます。

ヴィンテージ品としてご理解いただける方ご購入お願いいたします。

#viviennewestwoodGOLD

#ヴィヴィアンウエストウッド•ゴールドタグ

#MalcolmMcLaren

#SEXPISTOLS

#セックスピストルズ

#punk

#seditionaries

#セディショナリーズ

#ワールズエンド

#WorldsEnd

#藤原ヒロシ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィヴィアンウエストウッド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

