注目の福袋をピックアップ！ 限定品 デッドオアアライブ 等身大おっぱい マウスパッド エイミー DOA キャラクターグッズ

DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation 等身大おっぱいマウスパッド エイミー になります。受注生産限定品になります。サイズ│約W380mm×H450mm×高さ110mm（ベース面）
ガン消し ファティマ ファティスとバッシュのセット
総重量│約1,400g（おっぱい重量 1,200g）
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素材 │クロス部分：2WAYトリコット 水性インクによる国内印刷、おっぱい素材：M.J.SuperSoft2.0（M.J.Originalブランド特注）、台座部分：ベース板ポリスチレン系素材、底面ポリエチレン系素材使用
鬼滅の刃 (まとめ売り)
あちこち 出してますので無くなり次第削除します。お早めに。
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