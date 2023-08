YAMAHAのハイエンドAVアンプAVENTAGEシリーズのRX-A1080ブラックモデルです

商品の情報 ブランド ヤマハ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

YAMAHAのハイエンドAVアンプAVENTAGEシリーズのRX-A1080ブラックモデルです発売日に予約購入したものです(2018年8月31日出荷)使用頻度は月1~2回程度の映画鑑賞、週1回20分程度の音楽鑑賞でした。1年ほど前に使用中に電源が落ちる故障で修理しており、メイン基板とDSPボードを交換しております。修理後、故障は再発せず動作していました。2023年8月31日まで5年保証が残ってはいますが、修理のときに保証書に名前を記載したため保証書をお渡しできないことから保証は無いものとご理解ください。オーディオラックに搭載していたためキズも無く綺麗な状態ですリモコンもカバーを装着していたため使用感も無く綺麗だと思います。添付品は保証書とリモコンの乾電池以外揃っています・本体・リモコン・電源ケーブル・YPAOマイク用マイク・FMアンテナ・AMアンテナ・取扱説明書・スタートアップガイドサラウンドAIとドルビーアトモスの掛け合わせ、DSPとドルビーアトモスの掛け合わせが出来るハイスペックモデルです。現行モデルRX-A4Aの前モデルとなり、4K60Hzまでの映像出力であば今でも通用する性能です。詳しくはヤマハのサイトでお調べくださいモデル:RX-A1080(B)参考:希望小売価格:154,000円使用頻度が低く外観も綺麗な状態とは思いますが、あくまでも中古品ですので新品同様をお求めの方は購入しないでください。出品直前まで使用していため動作は問題ないと思いますが、万が一動作しない場合はご自分でヤマハへ修理をご依頼ください。すり替え対策として製造番号を把握しております(保証書を証拠して保管しております)★購入を検討される方は下記を必ずお読みください・メルカリ以外では出品しておりません 写真本文盗用による詐欺サイトにご注意ください・横取りトラブル防止のため専用出品は行いません#YAMAHA#ヤマハ#AVアンプ#アンプ#オーディオ#ホームシアター#AVENTAGE#Dolby#DTS#ATMOS#アトモス#ハイレゾ#ネットワークオーディオ#Bluetooth

