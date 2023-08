★必ず(発送情報など)プロフィールをご確認の上、ご購入お願いいたします。

★値下げ交渉はご遠慮ください。m(_ _)m

※他にも多数出品しております。

#bLUEsKYショップ

#bLUEsKYカメラ

◉美品

Canon キャノン

手振れ補正付き

望遠レンズ

EF-S 55-250mm IS Ⅱ

IMAGE STABILIZERを搭載

不動の超人気 手振れ補正望遠レンズ

35mm判換算で88~400mm相当の望遠域をカバー

夜景撮影、望遠スナップ光量の足りない室内でも安心して活用できる軽量・コンパクトな望遠ズームレンズです。

※ホームクリーニング済みですので、

安心して直ぐ使える状態です。

※中古品ですので、完璧を求める方や神経質な方はご遠慮ください。

また、気をつけてはいますが、傷や汚れの見落としがある場合があります。

その点にご理解の上、購入をお願いします。

◉付属品

レンズ本体、

フロントキャップ、

リアキャップ、

保護レンズ

※写真にあるものが全てです。

◉商品説明

メーカー希望価格45,000円

通常撮影と流し撮りをレンズが自動で判別して適切な手ブレ補正を実施

一瞬のシャッターチャンスも逃しません

初心者でも簡単に綺麗な写真が撮れる手振れ補正付き

AF動作も早いので、運動会等のアクティブなイベントでも、表情までばっちり撮れます

キャノンのデジタル一眼レフをお持ちであれば是非一本は持っておきたいレンズです

【対応機種】

・EOS kiss Digtal F N X X2 X3 X4 X5 X6i X7 x7i X8i x9 x9i x10 x10i

・EOS 7D 7D Mark 10D 20D 30D 40D 50D 60D 70D 80D 90D 8000D 9000D

など

※マウントアダプタで使用可能

・ミラーレス系 EOS M M2 M3 M5 M10 など

S10124865-230606-2

マウント···キヤノンEFマウント系

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント 商品の状態 目立った傷や汚れなし

★必ず(発送情報など)プロフィールをご確認の上、ご購入お願いいたします。★値下げ交渉はご遠慮ください。m(_ _)m※他にも多数出品しております。#bLUEsKYショップ#bLUEsKYカメラ◉美品Canon キャノン 手振れ補正付き望遠レンズEF-S 55-250mm IS ⅡIMAGE STABILIZERを搭載不動の超人気 手振れ補正望遠レンズ35mm判換算で88~400mm相当の望遠域をカバー夜景撮影、望遠スナップ光量の足りない室内でも安心して活用できる軽量・コンパクトな望遠ズームレンズです。※ホームクリーニング済みですので、安心して直ぐ使える状態です。※中古品ですので、完璧を求める方や神経質な方はご遠慮ください。また、気をつけてはいますが、傷や汚れの見落としがある場合があります。その点にご理解の上、購入をお願いします。◉付属品レンズ本体、フロントキャップ、リアキャップ、保護レンズ※写真にあるものが全てです。◉商品説明メーカー希望価格45,000円通常撮影と流し撮りをレンズが自動で判別して適切な手ブレ補正を実施一瞬のシャッターチャンスも逃しません初心者でも簡単に綺麗な写真が撮れる手振れ補正付きAF動作も早いので、運動会等のアクティブなイベントでも、表情までばっちり撮れますキャノンのデジタル一眼レフをお持ちであれば是非一本は持っておきたいレンズです【対応機種】・EOS kiss Digtal F N X X2 X3 X4 X5 X6i X7 x7i X8i x9 x9i x10 x10i・EOS 7D 7D Mark 10D 20D 30D 40D 50D 60D 70D 80D 90D 8000D 9000Dなど※マウントアダプタで使用可能・ミラーレス系 EOS M M2 M3 M5 M10 などS10124865-230606-2マウント···キヤノンEFマウント系

