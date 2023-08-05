沸騰ブラドン Pencil Apple MU8F2J/A 極美品　自宅のみで試用　第２世代 その他

APPLE Pencil MU8F2J/A

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（新品未使用）Apple Pencil 第二世代

電器店ポイントが消滅期限だったので急ぎ購入しましたが

SONY XQZ-GG01 Xperia Stream ゲーミングギア新品未使用

自宅iPadでの使用ではキーボードや音声入力が主で

NREAL AIR エンリアルエアー

実際には試し書き程度しか使っていません。

新品未開封 Apple AirTag 本体 4個入り

なので最初に付いていたペン先も減っていません。

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Apple Pencil第2世代 アップルペンシル2

屋外持ち出しは無しで、

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とても綺麗だと思います。

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お値引きなど価格交渉は受け付けていません、

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定期的な価格見直しで対応していきたいと思います。

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自宅使用の中古品なので相応の品物とご理解下さい。

APPLE pencil MU8F2J/A （第二世代）



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主用途: スマートデバイス

日本語説明書付 アップルエアタグ新品本体3個！ Apple AirTag

対応種類: 静電

AppleWatchHermes41mmサーキット



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商品の情報 商品の状態 未使用に近い

APPLE Pencil MU8F2J/A電器店ポイントが消滅期限だったので急ぎ購入しましたが自宅iPadでの使用ではキーボードや音声入力が主で実際には試し書き程度しか使っていません。なので最初に付いていたペン先も減っていません。屋外持ち出しは無しで、とても綺麗だと思います。お値引きなど価格交渉は受け付けていません、定期的な価格見直しで対応していきたいと思います。自宅使用の中古品なので相応の品物とご理解下さい。color: WHITE主用途: スマートデバイス対応種類: 静電#Apple#APPLE

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

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