人気の雑貨がズラリ！ 木製カウンター　テーブル　受付　レジ台 その他

特徴···完成品、収納棚あり

アンティーク コンソールテーブル 花台 電話台 猫足 木製 玄関

利用人数···2人向け

木製カウンター テーブル 受付 レジ台

テイスト···洋風

都城民芸 樺 カバ材 無垢 片袖机 書斎机 勉強机 学習デスク 事務机 机 B

天板の形状···角型

テレビ台 テレビラック ナチュラル 北欧 木目調 AV機器収納 ローテーブル



希少 オールドカリモク カリモク サイドテーブル 英国風 花台 ナイトテーブル

木製のカウンターです！

ナイトテーブル

サイズ 幅90㌢高さ105㌢奥行40㌢です！

希少レア キティ フラワー お花 バラ ローズ ローズキティ テーブル ガラス

天板にはニスコーティングを施し、水拭きが可能です！

WHALEN 72インチ 作業台 ワークベンチ 183×61×高さ94cm

また、裏側上段のみ塗装を行なっている為、お客様側から見た時もしっかり塗装されているように見えます！

切株火鉢 天然木製の火鉢 ゴトク、箸、ガラス天板付き 本日限定

サイズ変更、塗装変更等可能です！

アンティーク 指物 引き出し付き ケヤキ 無垢材 文机 古家具 無塗装

お問い合わせ下さい！

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

特徴···完成品、収納棚あり利用人数···2人向けテイスト···洋風天板の形状···角型木製のカウンターです！サイズ 幅90㌢高さ105㌢奥行40㌢です！天板にはニスコーティングを施し、水拭きが可能です！また、裏側上段のみ塗装を行なっている為、お客様側から見た時もしっかり塗装されているように見えます！サイズ変更、塗装変更等可能です！お問い合わせ下さい！

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

アンティーク コンソールテーブル 花台 電話台 猫足 木製 玄関木製カウンター テーブル 受付 レジ台都城民芸 樺 カバ材 無垢 片袖机 書斎机 勉強机 学習デスク 事務机 机 Bテレビ台 テレビラック ナチュラル 北欧 木目調 AV機器収納 ローテーブル