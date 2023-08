●サイズ F ユニセックス バスト110 着丈70 裄丈56

●表地 綿100% 裏地ナイロン100% 中綿ダウン80%フェザー20%

●日本製

●新品未使用

●定価¥25300-

「COTTON DOWN BIG TEE」は、「ビッグシルエットにすることでおうちやキャンプをより快適に。」をコンセプトに、フリースジャケットやスウェットパーカーの上からも着用できる、ゆったりとノンストレスなサイズ感でデザインされました。

スマートフォンなど小物の収納に便利な、大きめの胸ポケットが施されています。

サイドベンツが施され、着脱がスムーズにできます。

半袖にすることで、家事や水回りでの作業時も袖をまくる必要がないのが嬉しいポイント。

テレワーク時のちょっとした寒さ対策にもオススメです。

表地はマットな質感のダウンプルーフコットン、裏地には耐久性に優れた15デニールのリップストップナイロンを採用。

また、NANGAは使われなくなったダウン製品をお客様より回収し、再洗浄を行い新しくリサイクルダウンアイテムとしてよみがえらせる「グリーンダウンプロジェクト」にも力をいれています。

国内最高峰の羽毛加工メーカーである「河田フェザー」で洗浄加工されたリサイクルダウンを採用し、地球環境の保全や資源の再利用などサステナブルに配慮した一着です。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ナンガ 商品の状態 新品、未使用

