※*※※*デザイン※**

こちらは1点ものになります(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

ノーカラーの裏なしジャケットです

dearのダークグリーン(リネン100%)使用

お花の刺繍は薄く淡いピンク色

オールシーズン活用できます(*ˊᵕˋ*)

今ならお花見にピッタリ❣

リネン生地なので生地を裁断する前に水通ししてから縫製してあります

お洗濯はネットに入れて手洗い可能

お袖はラグランスリーブです

一般的な肩から袖の下部分に垂直に切り替え線が入ったセットインスリーブに比べて、肩や腕が動かしやすいというのが特徴

又、肩の付け根に切り替え線が無いため、肩幅を目立たなくする視覚効果もあるそうです

肩に少しタックをいれ優しいフォルムです

伸び止め防止と型崩れ防止に、ラグラン袖部分・袖口・裾・襟ぐり見返しに芯を貼っています

見返し部分は全て千鳥掛けしております

大きめのホックボタンを1つ付けました

裾周りは平置きで約120cmですが、ホックが1つなので締め付け感はありませんので、裾周りは広がり約130cm以上でゆったり着用出来ます

Lサイズの方も着用出来そうですが、ご購入前にご自身の服のサイズと比較してからのご購入をオススメします(*ˊᵕˋ*)

着丈は約44cm

お袖は肘が隠れるくらいなので着回し出来そうです( ⁎ᵕᴗᵕ⁎ )

カジュアルにもエレガンスにも♪

こちらの作品はハンドメイドですが、ミナのジャケットは大体10万円以上するので大変お買い得だと思う思います(*ˊᵕˋ*)

✔生地端4本ロックミシン仕上げ

✔その他のサイズは7枚目のデザイン画に書いてあるのでご覧下さい

※ミナの既製服ではありません

※ミナのコラボ商品ではありません

※ハンドメイドですが、既製服に近いような縫製をしておりますが神経質な方はご購入をお控え下さいませ

※ジャケット以外は撮影用

#ハンドメイド

#ミナペルホネン

#ジャケット

#ノーカラージャケット

#ディア

#プルオーバー

#洋服

#コート

#ワンピース

#スカート

#パンツ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ミナペルホネン 商品の状態 新品、未使用

