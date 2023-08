ウールリッチ WOOLRICH ダウンコート メンズ フード FLINT OLIVE Sサイズ ARCTIC PARKA DF アークティックパーカ

ウールリッチ純正ハンガー付き

3シーズン、合計30回ほど着用したと思います。

※着ている時は気づきませんでしたが、出品するにあたり検品したところ、右袖に写真7のような小さな点シミが3つありました。

これについては気づきにくいようなものではありますが、神経質な方は絶対ご遠慮ください。

ユーズド品に充分ご理解のある方のみご検討いただければと思います。

ある程度畳んで、防水性のもので包んでさらに大きめの袋か段ボールに梱包して発送いたします。

たたみジワなどもご容赦ください。

1年前に購入



サイズ:肩幅/身幅/着丈/袖丈

S(USサイズ)/M(EUサイズ):46cm/59cm/85.5cm/69cm

カラー:ダークグリーン

表地:綿60%、ナイロン40%

裏地:ナイロン100%

中綿:ダウン80%、フェザー20%

ファー:コヨーテ(ファーは天然物のため毛並みに多少バラつきがございます。)

Sサイズ表記ですが

当方176cm68kgでちょうど良いサイズのためMサイズくらいではないでしょうか?

柄・デザイン···ロゴ・ワンポイント

ジップ・ボタン···ジップアップ

フード···フードあり(取外し不可)

季節感···冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ウールリッチ 商品の状態 やや傷や汚れあり

ウールリッチ WOOLRICH ダウンコート メンズ フード FLINT OLIVE Sサイズ ARCTIC PARKA DF アークティックパーカウールリッチ純正ハンガー付き3シーズン、合計30回ほど着用したと思います。※着ている時は気づきませんでしたが、出品するにあたり検品したところ、右袖に写真7のような小さな点シミが3つありました。これについては気づきにくいようなものではありますが、神経質な方は絶対ご遠慮ください。ユーズド品に充分ご理解のある方のみご検討いただければと思います。ある程度畳んで、防水性のもので包んでさらに大きめの袋か段ボールに梱包して発送いたします。たたみジワなどもご容赦ください。サイズ:肩幅/身幅/着丈/袖丈S(USサイズ)/M(EUサイズ):46cm/59cm/85.5cm/69cmカラー:ダークグリーン表地:綿60%、ナイロン40%裏地:ナイロン100%中綿:ダウン80%、フェザー20%ファー:コヨーテ(ファーは天然物のため毛並みに多少バラつきがございます。)Sサイズ表記ですが当方176cm68kgでちょうど良いサイズのためMサイズくらいではないでしょうか?柄・デザイン···ロゴ・ワンポイントジップ・ボタン···ジップアップフード···フードあり(取外し不可)季節感···冬

