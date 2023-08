【10％OFF】 希少 XL 00's 幻想魔伝 最遊記 SAiYUKi ヴィンテージ Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

【商品名】

【希少カラー☆メキシコ製】ハーレーダビッドソン両面プリントTシャツ メンズ3XL

峰倉かずや テレビ東京 アニメ 漫画

玄奘三蔵 孫悟空 沙悟浄 猪八戒

【カラー】

・ネイビー

【サイズ】

・XL

・肩幅 57cm

・身幅 59cm

・着丈 74cm

【商品説明】

・00's 幻想魔伝 最遊記 SAiYUKi ヴィンテージ Tシャツ。

・2000年コピーライト。

・2000年4月4日から2001年3月27日までテレビ東京で放送されていた "幻想魔伝 最遊記" のTシャツです。

・中国の物語 西遊記 をモチーフにした作品であり、 ビジュアル系西遊記と言われています。

・フルーツボディのXLサイズ。

・完璧な1枚です。

・お探しの方に是非。

【状態】

・多少の着用感がございます。

・バックに所々変色あり。

・その他、目立つダメージ、汚れはございません。

・ヴィンテージ商品の為、ご了承お願いいたします。

【ご案内】

・24時間 『即購入、コメント』OKです。

・セット購入、リピーター様は交渉お受けします。

・こだわりの古着を出品しています。

【 出品中 → #NEVERMIND_Instock 】

AKIRA アキラ GHOST IN THE SHELL 攻殻機動隊 NARUTO ナルト BLEACH ブリーチ ONE PIECE ワンピース 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

