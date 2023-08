最高の品質の 90s 2pac Tupac オリジナル Hip Hop Vintage Tee Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

★ユーズド品につき必ず説明文を全て読みご納得頂いた方のみご購入をお願いいたします★

◆2pac

90sヴィンテージ

ONLY GOD CAN JUDGE ME

オリジナルHip HopTシャツ

Used品

白

XL

平置き実寸

着丈約72cm

身幅約61cm

肩幅約60cm

袖丈約18.5cm

※素人採寸のため誤差はご容赦ください。

<<特筆すべき汚れ、破れなど>>

全体的に目立ったものは見受けられませんでしたが、

ヴィンテージ特有の細かな汚れ等、見落としがある場合もございます。

あくまで中古品ですので、

トラブル防止の為神経質な方はご購入をお控え下さい。

評価などを拝見した上でUsed品に理解がないと見受けられる方は大変申し訳ございませんがお取引をお断りさせていただくことがございますので、

お心当たりのある場合はご購入前にコメント欄などでメッセージをお願いいたします。

#2pac

#tupac

#ツーパック

#tee

#tシャツ

#バンドt

#オリジナル

#used

#vintage

#90s

#ヴィンテージ

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

