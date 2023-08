★他にもいろいろ多数出品中→ #セツコ・デラックス (*_*)

◆美品 / ユーズド / 正規品

※若干の毛羽立ちはございますがコンディションは良く綺麗です。

コンディションは良いですが神経質な方はご遠慮下さい。

◆US 買付け品

※コンディションの良い人気のあるアイテムをピックアップして

アメリカの知人の友人のディーラーから買い付けたものです。

◆POLO RALPH LAUREN ラルフ ローレン(株)

◆Bullion roll neck sweater

◆定価 / ¥50,600

◆素材 / ウール 100%

◆MADE IN CHINA

◆カラー / NAVY

◆サイズ / 【 US M 】 165/92A

※実寸を参考にお願いします

肩幅約56cm

身幅約58cm(わき下)

身丈約62cm

袖丈約47cm (肩から袖口)

※微少の誤差は予めご了承下さい!

POLO RALPH LAUREN の ゴージャスなシルバーのブリオンパッチの

ドロップショルダーのビッグシルエットのウールセーターです。

クラウンとアンカーのブリオンパッチの刺繍が毎日の定番アイテムに新鮮さを加える。

この上なく柔らかいウールのロールネックセーター。

・ストレートフィット / 腰丈

・ロールネック

・長袖、リブカフス

・フロント中央にクラウンとアンカーのブリオンクレストの刺繍 / リブの裾

【発送について】

★送料無料!!ゆうゆうメルカリ便のゆうパック発送です。

※お支払いから1~2日で発送させて頂きます。

ラルフローレン レディース ヴィンテージ古着 クラウン アンカー

ロールネックセーター ウールセーター ビッグシルエット ドロップショルダー

ポロラルフローレン ビッグポニー POLO RALPHLAUREN

アメトラ アメカジ ポロベア RRL ヴィンテージ ビンテージ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ポロラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

