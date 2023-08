ご覧いただきありがとうございます

DKNY/ダナキャラン ニューヨーク

スタジャン

ウール×ナイロン

DKNY スタジャン Sサイズ ウール×ナイロン 1993年 ダナキャラン

Sサイズ

レッド×ブラック

サイズ

肩幅:約53cm

身幅:約55cm

着丈:約50.5cm

袖丈:約56cm

中古品です。

経年のお品物ですが、状態は比較的キレイかと思われます。

画像をご確認の上ご購入をお願い致します。

ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

#DKNY

#ダナキャラン

#ニューヨーク

#スタジャン

#スタジアムジャンパー

#ウール

#キルティング

#刺繍

#ワッペン

#ストリート

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ダナキャラン 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご覧いただきありがとうございますDKNY/ダナキャラン ニューヨークスタジャンウール×ナイロンSサイズレッド×ブラックサイズ肩幅:約53cm身幅:約55cm着丈:約50.5cm袖丈:約56cm中古品です。経年のお品物ですが、状態は比較的キレイかと思われます。画像をご確認の上ご購入をお願い致します。ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。#DKNY#ダナキャラン#ニューヨーク#スタジャン#スタジアムジャンパー#ウール#キルティング#刺繍#ワッペン#ストリート

