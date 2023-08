ご覧いただきありがとうございます。

ホワイトマウンテニアリング/GORE TEX DENIM RAGLAN アウター



【商品】WOOLRICH ウールジャケット

【カラー】グリーン/ブラック

【サイズ】

表記:L

実寸:

・着丈 約75cm

・身幅 約55cm

・袖丈 約62cm

・肩幅 約47cm

【素材】

【商品説明】

・90年代以前の紺タグ・旧式YKKジッパー・アメリカ製のビンテージ品になります。

・くすみグリーン・ブラックのバーズアイチェックの貴重な1着です。

・こちらの検品では目立つ傷汚れはありませんでした。

90s ウールリッチ バーズアイチェック グリーン/ブラック 紺タグ USA製

サイズが合えばメンズ、レディース問わずユニセックスにご着用いただけます。

デニムやスラックス、チノパン、ハーフパンツとの相性も抜群。

通常レベルの使用感はあります。

古着にご理解の上、ご検討宜しくお願い致します。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ウールリッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます。【商品】WOOLRICH ウールジャケット【カラー】グリーン/ブラック【サイズ】表記:L実寸:・着丈 約75cm・身幅 約55cm・袖丈 約62cm・肩幅 約47cm【素材】【商品説明】・90年代以前の紺タグ・旧式YKKジッパー・アメリカ製のビンテージ品になります。・くすみグリーン・ブラックのバーズアイチェックの貴重な1着です。・こちらの検品では目立つ傷汚れはありませんでした。サイズが合えばメンズ、レディース問わずユニセックスにご着用いただけます。デニムやスラックス、チノパン、ハーフパンツとの相性も抜群。通常レベルの使用感はあります。古着にご理解の上、ご検討宜しくお願い致します。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。ふわふわだお1999以下#ふわふわだお2000?4999ふわふわだお5000?9999ふわふわだお10000?↑こちらから、値段別にアイテムが見やすくなっていますので、覗いてみてください(^^)ご覧になりたい価格帯をコピペしていただき、前にハッシュタグを入れて検索窓で検索していただくと、ご覧になれます!#ふわふわだお古着↑全てのアイテムはこちらから??【配送方法】らくらくメルカリ便 追跡番号あり送料はこちらで負担致します。お得な割引実施中です!~フォロー割引~このアカウントをフォローいただきますと、販売価格に応じてお値引きをさせていただきます。◯フォロー割引金額※~3000円 →100円引き※~5000円 →200円引き※~10000円 →300円引き※ 10001円~ →500円引き~リピート割引~一度ご購入いただいた方に対して、次回のご購入時に200円OFFさせていただきます。「リピート割希望」とコメントをお願いいたします。~まとめ割引~購入数に応じた割引をいたします。購入したい商品が複数ある場合、コメントにてお知らせください。◯まとめ割引金額2点購入 → 300円OFF3点購入 → 500円OFF4点…

