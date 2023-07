.

【Comment】

貴重なヴィンテージユーロリーバイス。

ヨーロッパらしい綺麗なバギー型。

501を少しゆったりさせ、程よい丸み。

UKメイドのハイエンドな一本です。

【information】

古着スラックス や ベイカーパンツ 濃紺 ジーンズ Gパン デニム や リジッドデニム etc. 良雰囲気の 軍チノ や レザーパンツ ダブルニー フィールドパンツ や ライナーパンツ を含む良アイテム。 Y2K 00s 初頭 517 ダメージデニム の代わりとしても使えそうです。フレアパンツ プリーツパンツ etc... モードな洗練されたアイテムや ワイド スラックス 袴 ダック ワークパンツ や NBA NHL MLB を初め、 カーゴパンツ BAGGY バギー ワイド 550 560 系の ルーズフィット 。 ブラックデニム 黒デニム ケミカルウォッシュ 無骨な シャドーチェック オンブレチェック にも合う一本です

【Size】

ウエスト 82cm

股上 37cm

股下 74cm

ワタリ 29cm

裾幅 19cm

【Material】

コットン

【Color 】

スモーキーブラック

【Condition 】

ヒールフリップによるダメージの様な

SK8 跡有り。

無骨で野良風な良い雰囲気があります○

※古着の特性上、全てのコンディション記載は難しく、

出品物は全てUSEDですので、

古着慣れしていない方のご購入はお控え下さい。

【Category】

#古着ハウスパンツ

【About】

古着 USED #古着ハウス では、 made in USA アメリカ製 USA製 を初め 、 玄人好みの France フランス製 ITALY イタリア製 ヨーロッパ EURO ユーロ などの 数年前に 購入した 旅行先 や 中目黒 下北沢 代官山 表参道 などの 古着屋で購入した アイテム etc... 多数出品中です。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

