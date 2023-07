【絶品】 ganni★ワンピース★シアサッカー ロングワンピース

★GANNI ガニー パフスリーブ ワンピース

★マルチカラー

★サイズ 34

★ 外ポケット×2

★パステルカラーのチェック柄が目を引くロングワンピースです。薄手でなめらかな肌当たりのコットン混紡生地を使用しています。ふんわりとしたボリュームスリーブがポイントになっていてとてもかわいいです。

★ 綿58%、ポリエステル37%、ナイロン5%

★着丈 約124

身幅 約46

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ガニー 商品の状態 新品、未使用

