今は亡きマスターピースのジップパーカーです。

フードまで締めれる、apeやシュプリームなどに見られるデザインです。

当時の裏原の引き付けムーブメントとしても非常に今高騰しているブランドです。

霜降りグレーでオーバーサイズで裏起毛です。

とても素晴らしいパーカーです。

宜しくお願いします。

肩幅58cm身幅62cm着丈64cm袖丈63cm

素人採寸になります。

以下出品してます。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヘクティク 商品の状態 目立った傷や汚れなし

