今期23ss、セダンオールパーパスの新作です。定価18700円。購入後着用前に洗濯機で水洗いしています。

このブランドの服はビッグサイズの域を超えた大きさのため、普段XLを着る私(180cm)でもTeeはL、シャツ類はMかLを選んでいたのですが、今季からフィットが少しだけ小さくなったようで、全然着れる大きさではありますがもう少し大きく着たいため手放します。

ルックの写真のように大きめに着ることを想定した場合、所感としては身長175前後の中肉の方が理想的かと思います。

★申し訳ありませんが、低評価が複数ある方とはお取引いたしません。経験上、そうした方とはメッセージのやり取りでも嫌な思いをする事が多く、関わること自体がストレスなので、ごめんなさい。

★フォロワーさん割、やってます。

フォロワーさんにのみ、気持ち程度のお値引きします。購入前にフォローしている旨をコメントいただければ専用作ります。やり取りが面倒な方はそのままご購入ください。

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

