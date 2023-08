【福袋セール】 /ニューエラ NEWERA @UNI GOLF/コラボSW キャップ

NEWERA/ニューエラ

7 1/2 WTAPS NEWERA CAP ベージュ

GOLF/コラボSTARWARS

【9FORTY】

supreme Metallic Plaid S Logo New Era

9FORTYをベースにフロント部を1枚パネルにして上部でつまんだ独特のシルエットが特徴,

スターウォーズから帝国軍の主力を成す突撃兵「ストームトルーパー」のヘルメットがプリントされたキャップ。

スポーツシーンは勿論のことカジュアルでもおつかい頂けます。

※生産終了モデルの激レアの為値引きは不可でお願い致します。

撮影の為開封

スーパーホワイト

汚れ、黄ばみ、一切ありません。

ご安心下さい。

カラー···ホワイト

形···ベースボール

素材···コットン

商品の情報 ブランド ニューエラ 商品の状態 新品、未使用

