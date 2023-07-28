お知らせ ログイン 会員登録 出品
偉大な 【ちい様用】アイリスオーヤマ　24V型 液晶テレビ 24WB10 ハイビジョン テレビ

商品の説明

アイリスオーヤマ 24V型 液晶テレビ 24WB10 ハイビジョン 裏番組録画対応 外付HDD録画対応
SHARP AQUOS 8T-C60BW1 2020年製 60インチ 4K 黒

FUNAI 43V型 FireTV　フナイテレビ　FL-43UF340
2022年7月に購入したものの、ほとんど起動しなかったため、手放すことにしました。美品です。起動確認済み。
シャープ 40V型 液晶テレビ AQUOS LC-40H40 裏番組録画可能

【新品 • 未開封】5インチ フルセグTV FMラジオ
テレビ本体、リモコン(電池入り)、説明書、miniB-CASカード(テレビに挿入しておきます)をまとめて出費します。
LG 43型　テレビ　美品　2021年製

専用SONY テレビ ブラビア W600B BRAVIA KDL-40W600B
●品名：ハイビジョン液晶テレビ
SHARP 液晶カラーテレビ　40型
●画面サイズ：24V型(幅約52.1×高さ約29.3×対角59.9cm)
ボーダー様専用　TOSHIBA REGZA
●商品サイズ（cm）：幅約54.9×奥行約13.1×高さ約36.7
SHARP AQUOS LC-50U45
●商品質量：約2.6kg
パナソニック 55V型 4K 有機EL テレビ ビエラ TH-55FZ950
●チューナー
シアターハウス プロジェクタースクリーン モバイル(自立)スクリーン
受信チャンネル
FUNAI FL-50U3020
　地上デジタル：UHF（13～62ch）CATVパススルー対応
チューナーレスTV【32型/無線LAN/Bluetooth】 ESD-32FD
　BSデジタル：BS000～BS999
【ちい様用】アイリスオーヤマ　24V型 液晶テレビ 24WB10 ハイビジョン
　110度CSデジタル：CS000～CS999
160Y 早い者勝ち 24インチ テレビ フナイ 最新モデル
チューナー数：地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
SONYの43インチテレビ
●画素数（水平×垂直）：1366×768
LC-40H9
●コントラスト比（標準値）：1000:1
プラズマテレビ 37インチ Panasonic VIERA TH-37PX600
●視野角：左右約178°／上下約178°
シャープ AQUOS 60インチ 液晶テレビ
●音声出力（スピーカー）：3W＋3W
SHARP LC-32H20 32型テレビ
●入出力端子
東芝 32V型 REGZA 32S21
アンテナ端子：地上デジタル×1／BS・110度CSデジタル×1
SONY ソニー 液晶テレビ KJ-43X8000E 43V型 G505
AV入力：3.5mm4極ミニジャック(映像、左音声、右音声)
【✨ほぼ未使用✨】東芝　TOSHIBA REGZA 32V31 32型
HDMI端子：HDMI入力×2、(ARC対応：HDMI2）
maxzen 32型液晶テレビ J32SK03 2020年式
HDMI対応入力解像度：480i、480p、720/60p 、1080/60i、1080/24P、1080/30P、1080/60P
即日受渡❣️送料込3D42型液晶フルHDTV高音質バーチャルサウンドシステム
音声出力：Φ3.5mmステレオミニジャック×1、光デジタル音声出力×1
（送料込）REGZA 40V34 [40インチ] 2020年型　東芝
LAN：LANポート（RJ45）×1 ※データ放送用
HISENSE ハイビジョン液晶テレビ43型　HJ43K3120
USB（録画専用）：USB2.0端子×2
送料込み＊①シャープ 液晶テレビ アクオス 32型 2018年製＊0224-3
●データ放送：双方向データ放送（BML）対応
SHARP 4K 液晶テレビ 50インチ AQUOS 4T-C50AM d550
●番組表：電子番組表（EPG）対応：7チャンネル6時間分表示／8日分受信
【高画質液晶テレビ】　2018年製FUNAI FL-32H2010
●録画機能(ハードディスク(別売り)がないとできません。)：裏番組録画・留守録対応、最大録画予約件数：64、最大録画番組数：3000
SONY 液晶テレビ　BRAVIA KDL-40V5
●電源電圧：AC100V 50/60Hz
SONY XRJ-55A90J
●定格消費電力：40W
最終価格❣️ 55型3DスマートTV YouTube視聴可38500円
●待機電力：0.5W以下
ハイセンス 50V型 4K 液晶テレビ HJ50N5100 ネット動画○
●年間消費電力：55kWh/年
Pioneer KURO KRP-500A パイオニア　テレビ
●省エネ基準達成率：120%
ゲーミングモニター165hz 早い者勝ち
●使用環境：温度： 5℃～35℃／湿度：20％～80％RH(結露なきこと）

4K 液晶テレビ REGZA 43型 2020年製 録画セット

商品の情報

商品のサイズ20～26インチ
ブランドアイリスオーヤマ
商品の状態目立った傷や汚れなし

RCA 43型　チューナーレス 4K　LED液晶テレビRCA-43N1
アイリスオーヤマ 24V型 液晶テレビ 24WB10 ハイビジョン 裏番組録画対応 外付HDD録画対応2022年7月に購入したものの、ほとんど起動しなかったため、手放すことにしました。美品です。起動確認済み。テレビ本体、リモコン(電池入り)、説明書、miniB-CASカード(テレビに挿入しておきます)をまとめて出費します。●品名：ハイビジョン液晶テレビ●画面サイズ：24V型(幅約52.1×高さ約29.3×対角59.9cm)●商品サイズ（cm）：幅約54.9×奥行約13.1×高さ約36.7●商品質量：約2.6kg●チューナー受信チャンネル　地上デジタル：UHF（13～62ch）CATVパススルー対応　BSデジタル：BS000～BS999　110度CSデジタル：CS000～CS999チューナー数：地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2●画素数（水平×垂直）：1366×768●コントラスト比（標準値）：1000:1●視野角：左右約178°／上下約178°●音声出力（スピーカー）：3W＋3W●入出力端子アンテナ端子：地上デジタル×1／BS・110度CSデジタル×1AV入力：3.5mm4極ミニジャック(映像、左音声、右音声)HDMI端子：HDMI入力×2、(ARC対応：HDMI2）HDMI対応入力解像度：480i、480p、720/60p 、1080/60i、1080/24P、1080/30P、1080/60P音声出力：Φ3.5mmステレオミニジャック×1、光デジタル音声出力×1LAN：LANポート（RJ45）×1 ※データ放送用USB（録画専用）：USB2.0端子×2●データ放送：双方向データ放送（BML）対応●番組表：電子番組表（EPG）対応：7チャンネル6時間分表示／8日分受信●録画機能(ハードディスク(別売り)がないとできません。)：裏番組録画・留守録対応、最大録画予約件数：64、最大録画番組数：3000●電源電圧：AC100V 50/60Hz●定格消費電力：40W●待機電力：0.5W以下●年間消費電力：55kWh/年●省エネ基準達成率：120%●使用環境：温度： 5℃～35℃／湿度：20％～80％RH(結露なきこと）

商品の情報

商品のサイズ20～26インチ
ブランドアイリスオーヤマ
商品の状態目立った傷や汚れなし

偉大な 【ちい様用】アイリスオーヤマ　24V型 液晶テレビ 24WB10 ハイビジョン テレビ

33分钟前

偉大な 【ちい様用】アイリスオーヤマ　24V型 液晶テレビ 24WB10 ハイビジョン テレビ

¥10,500 ¥8,925

(税込) 送料込み
3
3
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

070037216

 1398

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (3)

070037216
偉大な 【ちい様用】アイリスオーヤマ　24V型 液晶テレビ 24WB10 ハイビジョン テレビ 偉大な 【ちい様用】アイリスオーヤマ　24V型 液晶テレビ 24WB10 ハイビジョン テレビ

アイリスオーヤマ 24V型 液晶テレビ 24WB10 ハイビジョン 裏番組録画対応 外付HDD録画対応

アイリスオーヤマ 24V型 液晶テレビ 24WB10 ハイビジョン 裏番組録画対応 外付HDD録画対応


楽天市場】テレビ 24型 液晶テレビ 24WB10PB ブラックアイリスオーヤマ

楽天市場】テレビ 24型 液晶テレビ 24WB10PB ブラックアイリスオーヤマ


アイリスオーヤマ 24V型 液晶テレビ 24WB10 ハイビジョン 裏番組録画対応 外付HDD録画対応

アイリスオーヤマ 24V型 液晶テレビ 24WB10 ハイビジョン 裏番組録画対応 外付HDD録画対応


【セット販売】アイリスオーヤマ 24V型 液晶テレビ 24WB10 ハイビジョン & LUCAステーション ワイヤレス テレビチューナー IST-BAUL201

【セット販売】アイリスオーヤマ 24V型 液晶テレビ 24WB10 ハイビジョン & LUCAステーション ワイヤレス テレビチューナー IST-BAUL201


【楽天市場】テレビ 24型 液晶テレビ 24WB10PB ブラックアイリス

【楽天市場】テレビ 24型 液晶テレビ 24WB10PB ブラックアイリス


楽天市場】テレビ 24型 液晶テレビ 24WB10PB ブラックアイリスオーヤマ

楽天市場】テレビ 24型 液晶テレビ 24WB10PB ブラックアイリスオーヤマ


楽天市場】テレビ 24型 アイリスオーヤマ液晶テレビ 24インチ ダブル

楽天市場】テレビ 24型 アイリスオーヤマ液晶テレビ 24インチ ダブル

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 偉大な 【ちい様用】アイリスオーヤマ　24V型 液晶テレビ 24WB10 ハイビジョン テレビ
© www.inba.net, Inc.