偉大な 【ちい様用】アイリスオーヤマ　24V型 液晶テレビ 24WB10 ハイビジョン テレビ

アイリスオーヤマ 24V型 液晶テレビ 24WB10 ハイビジョン 裏番組録画対応 外付HDD録画対応
SHARP AQUOS 8T-C60BW1 2020年製 60インチ 4K 黒
FUNAI 43V型 FireTV フナイテレビ FL-43UF340
2022年7月に購入したものの、ほとんど起動しなかったため、手放すことにしました。美品です。起動確認済み。
シャープ 40V型 液晶テレビ AQUOS LC-40H40 裏番組録画可能
【新品 • 未開封】5インチ フルセグTV FMラジオ
テレビ本体、リモコン(電池入り)、説明書、miniB-CASカード(テレビに挿入しておきます)をまとめて出費します。
LG 43型 テレビ 美品 2021年製
専用SONY テレビ ブラビア W600B BRAVIA KDL-40W600B
●品名：ハイビジョン液晶テレビ
SHARP 液晶カラーテレビ 40型
●画面サイズ：24V型(幅約52.1×高さ約29.3×対角59.9cm)
ボーダー様専用 TOSHIBA REGZA
●商品サイズ（cm）：幅約54.9×奥行約13.1×高さ約36.7
SHARP AQUOS LC-50U45
●商品質量：約2.6kg
パナソニック 55V型 4K 有機EL テレビ ビエラ TH-55FZ950
●チューナー
シアターハウス プロジェクタースクリーン モバイル(自立)スクリーン
受信チャンネル
FUNAI FL-50U3020
地上デジタル：UHF（13～62ch）CATVパススルー対応
チューナーレスTV【32型/無線LAN/Bluetooth】 ESD-32FD
BSデジタル：BS000～BS999
【ちい様用】アイリスオーヤマ 24V型 液晶テレビ 24WB10 ハイビジョン
110度CSデジタル：CS000～CS999
160Y 早い者勝ち 24インチ テレビ フナイ 最新モデル
チューナー数：地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
SONYの43インチテレビ
●画素数（水平×垂直）：1366×768
LC-40H9
●コントラスト比（標準値）：1000:1
プラズマテレビ 37インチ Panasonic VIERA TH-37PX600
●視野角：左右約178°／上下約178°
シャープ AQUOS 60インチ 液晶テレビ
●音声出力（スピーカー）：3W＋3W
SHARP LC-32H20 32型テレビ
●入出力端子
東芝 32V型 REGZA 32S21
アンテナ端子：地上デジタル×1／BS・110度CSデジタル×1
SONY ソニー 液晶テレビ KJ-43X8000E 43V型 G505
AV入力：3.5mm4極ミニジャック(映像、左音声、右音声)
【✨ほぼ未使用✨】東芝 TOSHIBA REGZA 32V31 32型
HDMI端子：HDMI入力×2、(ARC対応：HDMI2）
maxzen 32型液晶テレビ J32SK03 2020年式
HDMI対応入力解像度：480i、480p、720/60p 、1080/60i、1080/24P、1080/30P、1080/60P
即日受渡❣️送料込3D42型液晶フルHDTV高音質バーチャルサウンドシステム
音声出力：Φ3.5mmステレオミニジャック×1、光デジタル音声出力×1
（送料込）REGZA 40V34 [40インチ] 2020年型 東芝
LAN：LANポート（RJ45）×1 ※データ放送用
HISENSE ハイビジョン液晶テレビ43型 HJ43K3120
USB（録画専用）：USB2.0端子×2
送料込み＊①シャープ 液晶テレビ アクオス 32型 2018年製＊0224-3
●データ放送：双方向データ放送（BML）対応
SHARP 4K 液晶テレビ 50インチ AQUOS 4T-C50AM d550
●番組表：電子番組表（EPG）対応：7チャンネル6時間分表示／8日分受信
【高画質液晶テレビ】 2018年製FUNAI FL-32H2010
●録画機能(ハードディスク(別売り)がないとできません。)：裏番組録画・留守録対応、最大録画予約件数：64、最大録画番組数：3000
SONY 液晶テレビ BRAVIA KDL-40V5
●電源電圧：AC100V 50/60Hz
SONY XRJ-55A90J
●定格消費電力：40W
最終価格❣️ 55型3DスマートTV YouTube視聴可38500円
●待機電力：0.5W以下
ハイセンス 50V型 4K 液晶テレビ HJ50N5100 ネット動画○
●年間消費電力：55kWh/年
Pioneer KURO KRP-500A パイオニア テレビ
●省エネ基準達成率：120%
ゲーミングモニター165hz 早い者勝ち
●使用環境：温度： 5℃～35℃／湿度：20％～80％RH(結露なきこと）
4K 液晶テレビ REGZA 43型 2020年製 録画セット
商品の情報
|商品のサイズ
|20～26インチ
|ブランド
|アイリスオーヤマ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
RCA 43型 チューナーレス 4K LED液晶テレビRCA-43N1
アイリスオーヤマ 24V型 液晶テレビ 24WB10 ハイビジョン 裏番組録画対応 外付HDD録画対応2022年7月に購入したものの、ほとんど起動しなかったため、手放すことにしました。美品です。起動確認済み。テレビ本体、リモコン(電池入り)、説明書、miniB-CASカード(テレビに挿入しておきます)をまとめて出費します。●品名：ハイビジョン液晶テレビ●画面サイズ：24V型(幅約52.1×高さ約29.3×対角59.9cm)●商品サイズ（cm）：幅約54.9×奥行約13.1×高さ約36.7●商品質量：約2.6kg●チューナー受信チャンネル 地上デジタル：UHF（13～62ch）CATVパススルー対応 BSデジタル：BS000～BS999 110度CSデジタル：CS000～CS999チューナー数：地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2●画素数（水平×垂直）：1366×768●コントラスト比（標準値）：1000:1●視野角：左右約178°／上下約178°●音声出力（スピーカー）：3W＋3W●入出力端子アンテナ端子：地上デジタル×1／BS・110度CSデジタル×1AV入力：3.5mm4極ミニジャック(映像、左音声、右音声)HDMI端子：HDMI入力×2、(ARC対応：HDMI2）HDMI対応入力解像度：480i、480p、720/60p 、1080/60i、1080/24P、1080/30P、1080/60P音声出力：Φ3.5mmステレオミニジャック×1、光デジタル音声出力×1LAN：LANポート（RJ45）×1 ※データ放送用USB（録画専用）：USB2.0端子×2●データ放送：双方向データ放送（BML）対応●番組表：電子番組表（EPG）対応：7チャンネル6時間分表示／8日分受信●録画機能(ハードディスク(別売り)がないとできません。)：裏番組録画・留守録対応、最大録画予約件数：64、最大録画番組数：3000●電源電圧：AC100V 50/60Hz●定格消費電力：40W●待機電力：0.5W以下●年間消費電力：55kWh/年●省エネ基準達成率：120%●使用環境：温度： 5℃～35℃／湿度：20％～80％RH(結露なきこと）
商品の情報
|商品のサイズ
|20～26インチ
|ブランド
|アイリスオーヤマ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし