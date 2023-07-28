偉大な 【ちい様用】アイリスオーヤマ　24V型 液晶テレビ 24WB10 ハイビジョン テレビ

アイリスオーヤマ 24V型 液晶テレビ 24WB10 ハイビジョン 裏番組録画対応 外付HDD録画対応

SHARP AQUOS 8T-C60BW1 2020年製 60インチ 4K 黒



FUNAI 43V型 FireTV フナイテレビ FL-43UF340

2022年7月に購入したものの、ほとんど起動しなかったため、手放すことにしました。美品です。起動確認済み。

シャープ 40V型 液晶テレビ AQUOS LC-40H40 裏番組録画可能



【新品 • 未開封】5インチ フルセグTV FMラジオ

テレビ本体、リモコン(電池入り)、説明書、miniB-CASカード(テレビに挿入しておきます)をまとめて出費します。

LG 43型 テレビ 美品 2021年製



専用SONY テレビ ブラビア W600B BRAVIA KDL-40W600B

●品名：ハイビジョン液晶テレビ

SHARP 液晶カラーテレビ 40型

●画面サイズ：24V型(幅約52.1×高さ約29.3×対角59.9cm)

ボーダー様専用 TOSHIBA REGZA

●商品サイズ（cm）：幅約54.9×奥行約13.1×高さ約36.7

SHARP AQUOS LC-50U45

●商品質量：約2.6kg

パナソニック 55V型 4K 有機EL テレビ ビエラ TH-55FZ950

●チューナー

シアターハウス プロジェクタースクリーン モバイル(自立)スクリーン

受信チャンネル

FUNAI FL-50U3020

地上デジタル：UHF（13～62ch）CATVパススルー対応

チューナーレスTV【32型/無線LAN/Bluetooth】 ESD-32FD

BSデジタル：BS000～BS999

【ちい様用】アイリスオーヤマ 24V型 液晶テレビ 24WB10 ハイビジョン

110度CSデジタル：CS000～CS999

160Y 早い者勝ち 24インチ テレビ フナイ 最新モデル

チューナー数：地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2

SONYの43インチテレビ

●画素数（水平×垂直）：1366×768

LC-40H9

●コントラスト比（標準値）：1000:1

プラズマテレビ 37インチ Panasonic VIERA TH-37PX600

●視野角：左右約178°／上下約178°

シャープ AQUOS 60インチ 液晶テレビ

●音声出力（スピーカー）：3W＋3W

SHARP LC-32H20 32型テレビ

●入出力端子

東芝 32V型 REGZA 32S21

アンテナ端子：地上デジタル×1／BS・110度CSデジタル×1

SONY ソニー 液晶テレビ KJ-43X8000E 43V型 G505

AV入力：3.5mm4極ミニジャック(映像、左音声、右音声)

【✨ほぼ未使用✨】東芝 TOSHIBA REGZA 32V31 32型

HDMI端子：HDMI入力×2、(ARC対応：HDMI2）

maxzen 32型液晶テレビ J32SK03 2020年式

HDMI対応入力解像度：480i、480p、720/60p 、1080/60i、1080/24P、1080/30P、1080/60P

即日受渡❣️送料込3D42型液晶フルHDTV高音質バーチャルサウンドシステム

音声出力：Φ3.5mmステレオミニジャック×1、光デジタル音声出力×1

（送料込）REGZA 40V34 [40インチ] 2020年型 東芝

LAN：LANポート（RJ45）×1 ※データ放送用

HISENSE ハイビジョン液晶テレビ43型 HJ43K3120

USB（録画専用）：USB2.0端子×2

送料込み＊①シャープ 液晶テレビ アクオス 32型 2018年製＊0224-3

●データ放送：双方向データ放送（BML）対応

SHARP 4K 液晶テレビ 50インチ AQUOS 4T-C50AM d550

●番組表：電子番組表（EPG）対応：7チャンネル6時間分表示／8日分受信

【高画質液晶テレビ】 2018年製FUNAI FL-32H2010

●録画機能(ハードディスク(別売り)がないとできません。)：裏番組録画・留守録対応、最大録画予約件数：64、最大録画番組数：3000

SONY 液晶テレビ BRAVIA KDL-40V5

●電源電圧：AC100V 50/60Hz

SONY XRJ-55A90J

●定格消費電力：40W

最終価格❣️ 55型3DスマートTV YouTube視聴可38500円

●待機電力：0.5W以下

ハイセンス 50V型 4K 液晶テレビ HJ50N5100 ネット動画○

●年間消費電力：55kWh/年

Pioneer KURO KRP-500A パイオニア テレビ

●省エネ基準達成率：120%

ゲーミングモニター165hz 早い者勝ち

●使用環境：温度： 5℃～35℃／湿度：20％～80％RH(結露なきこと）

商品の情報 商品のサイズ 20～26インチ ブランド アイリスオーヤマ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

アイリスオーヤマ 24V型 液晶テレビ 24WB10 ハイビジョン 裏番組録画対応 外付HDD録画対応2022年7月に購入したものの、ほとんど起動しなかったため、手放すことにしました。美品です。起動確認済み。テレビ本体、リモコン(電池入り)、説明書、miniB-CASカード(テレビに挿入しておきます)をまとめて出費します。●品名：ハイビジョン液晶テレビ●画面サイズ：24V型(幅約52.1×高さ約29.3×対角59.9cm)●商品サイズ（cm）：幅約54.9×奥行約13.1×高さ約36.7●商品質量：約2.6kg●チューナー受信チャンネル 地上デジタル：UHF（13～62ch）CATVパススルー対応 BSデジタル：BS000～BS999 110度CSデジタル：CS000～CS999チューナー数：地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2●画素数（水平×垂直）：1366×768●コントラスト比（標準値）：1000:1●視野角：左右約178°／上下約178°●音声出力（スピーカー）：3W＋3W●入出力端子アンテナ端子：地上デジタル×1／BS・110度CSデジタル×1AV入力：3.5mm4極ミニジャック(映像、左音声、右音声)HDMI端子：HDMI入力×2、(ARC対応：HDMI2）HDMI対応入力解像度：480i、480p、720/60p 、1080/60i、1080/24P、1080/30P、1080/60P音声出力：Φ3.5mmステレオミニジャック×1、光デジタル音声出力×1LAN：LANポート（RJ45）×1 ※データ放送用USB（録画専用）：USB2.0端子×2●データ放送：双方向データ放送（BML）対応●番組表：電子番組表（EPG）対応：7チャンネル6時間分表示／8日分受信●録画機能(ハードディスク(別売り)がないとできません。)：裏番組録画・留守録対応、最大録画予約件数：64、最大録画番組数：3000●電源電圧：AC100V 50/60Hz●定格消費電力：40W●待機電力：0.5W以下●年間消費電力：55kWh/年●省エネ基準達成率：120%●使用環境：温度： 5℃～35℃／湿度：20％～80％RH(結露なきこと）

商品の情報 商品のサイズ 20～26インチ ブランド アイリスオーヤマ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

4K 液晶テレビ REGZA 43型 2020年製 録画セットRCA 43型 チューナーレス 4K LED液晶テレビRCA-43N1