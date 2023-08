初期化、除菌致しまして発送いたします。カメラフィルターセットして利用できる少し改造したケースとフィルターお付けします。

Apple iPhone SE 第3世代 128GB

中古購入ですが前のオーナー様と私を合計しても使用期間は四ヶ月ほとです。

【美品】iPhone XR Red 64GB

子供の撮影用に使ってましたが他の機種に買い替えた為出品します。

iPhone 7 plus 本体 256GB

カメラ性能は夕方、夜の撮影や月の撮影に凄く使いやすい機種です。

iPhone 12 pro シルバー 256 GB SIMフリー【付属品あり】

私はドコモSIMで問題なく利用しておりました。

LOUIS VUITTONのスマートウォッチ

もちろん残債等はございません。

【プロフ必読さん専用】Galaxy A21 SC V49 SIMフリー

カメラフィルム貼り付け済み

OPPO Reno5 A アイスブルー

傷などもなくカメラメインの使用で普段は別のスマートフォンを使用しておりました。

SIMフリー iPhone6s 64GB ゴールド 新品バッテリー 豪華おまけ付



galaxy S22 SCG13 au

最新のSnapdragon 8 Gen 2を搭載したスマートフォンで、Snapdragon 8+ Gen 1をも超える高性能・省電力なSoCでゲーム性能が高く、1インチのSONY IMX989やV2チップ搭載しており最高峰のカメラ性能もあります。

OPPO Find X3 Pro 5G スマホ 中古スマホ 国内SIMフリー



iPhone XR Coral 64 GB SIMフリー コーラル Apple

IP68の防水防塵、2K E6の有機ELディスプレイ、Hi-Fi DACも搭載。

新品未使用 OPPO A77 ブラック SIMフリー



【超美品】iPhone 12 mini ホワイト 128 GB docomo



iPhoneSE 第2世代 64GB レッド SIMフリー 本体のみ

付属品は保護ケース、充電器、USB Type-C to Cケーブル、SIMピン、説明書です。

【美品】iPhone12 64GB ホワイト



Xperia Ace III ACE 3 64 GB UQ mobile ブルー

RAM 12GB

【超美品】iPhone13 mini 128GB 【即日発送】

ストレージ 256GB

HUAWEI P30 Pro ドコモ HW-02L(NMカード128GB付属)

SoC Snapdragon 8 Gen 2

iPhone X ジャンク品



iPhonexs 64GB



新品未使用 Galaxy A53 5G オーサムブラック 128 GB au

リアカメラ 50MP (OIS・Sony IMX989)

iPhone 14 Plus レッド 128 GB au

+ 50MP (ポートレート OIS・Sony IMX758)

iPhone8 64GB

+ 48MP (超広角 Sony IMX598)

⭐️rhx様専用⭐️

+ 64MP (ペリスコープ望遠 OIS)

楽天ハンド5G 黒と赤セット

フロントカメラ 32MP

Galaxy Note9 Blue docomo ジャンク

バッテリー 4700mAh

さやか様専用 Xiaomi Redmi Note 10 JE AU版 64GB

USB USB Type-C

商品の情報 ブランド ビボ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

初期化、除菌致しまして発送いたします。カメラフィルターセットして利用できる少し改造したケースとフィルターお付けします。中古購入ですが前のオーナー様と私を合計しても使用期間は四ヶ月ほとです。子供の撮影用に使ってましたが他の機種に買い替えた為出品します。カメラ性能は夕方、夜の撮影や月の撮影に凄く使いやすい機種です。私はドコモSIMで問題なく利用しておりました。もちろん残債等はございません。カメラフィルム貼り付け済み傷などもなくカメラメインの使用で普段は別のスマートフォンを使用しておりました。最新のSnapdragon 8 Gen 2を搭載したスマートフォンで、Snapdragon 8+ Gen 1をも超える高性能・省電力なSoCでゲーム性能が高く、1インチのSONY IMX989やV2チップ搭載しており最高峰のカメラ性能もあります。IP68の防水防塵、2K E6の有機ELディスプレイ、Hi-Fi DACも搭載。付属品は保護ケース、充電器、USB Type-C to Cケーブル、SIMピン、説明書です。RAM 12GB ストレージ 256GB SoC Snapdragon 8 Gen 2リアカメラ 50MP (OIS・Sony IMX989)+ 50MP (ポートレート OIS・Sony IMX758)+ 48MP (超広角 Sony IMX598)+ 64MP (ペリスコープ望遠 OIS)フロントカメラ 32MPバッテリー 4700mAhUSB USB Type-C

商品の情報 ブランド ビボ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

au TORQUE 5G KYG01 イエロー SIMロック解除済みiPhoneSE2(プロジェクトレッド)64Gかえね様専用【最大容量100%】【美品】iPhone12 ブラック 64GBgoogle pixel6 256GB sorta seafoamiPhonese 第2世代 バッテリー最大容量92% SIMフリー 本体美品!OPPO A73/ちょい使用品/rakuten版/SIMフリーXperia Ace III Gray 64GB SOG08 SIMフリ/グレーoppo reno5A 128G SIMフリー シルバーブラック【美品】iPhone SE 第2世代(SE2)レッド 64GB simフリー