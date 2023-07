最新エルメス PIZZANISTA ARBEIT T-SHIRT Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

商品名 :PIZZANISTA ARBEIT T-SHIRT

サイズ : L

カラー:BLACK

状態 : 新品未使用です。(非喫煙、ペットは飼っていません。)

Pizzanista Tokyo公式オンラインにて購入しました。

●即購入OKです

●ご購入確定後、24時間以内にご入金お願いします。

●交渉中でも購入者を優先いたします。

●必ず上記に了承いただける方のみ、ご入札ください。

カラー...ブラック

袖丈...半袖

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

ネック...クルーネック

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

