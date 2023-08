古着屋にて購入しました。旧西ドイツ製の希少な一点です。

数回着用しましたが、目立った汚れなどはなくまだまだきていただけると思います(^^)

身幅55cm、袖丈57cm、着丈65cm、ネック部分長さ13cm(平置きサイズ)

70,s 旧西独製 adidas トラックジャケット

MADE IN W.GERMANY

中古(決定的ダメージ無しの70,s希少旧西独製ヴィンテージ)

MADE IN W.GERMANY印字タグ

ラグランパターン

スリーストライプ : NAVY

ポケット無しモデル

co/ PALE BLUE

size/表記無し(現行M~L相当)

ヴィンテージランクアディダス最高峰メイド旧西独製のポケット無し希少モデルトラックジャケット。

オールドフラッグシップカラーPALE BLUEベースにをシンプルシャープにポケットを削ぎ落としたオールドクラバートラックジャケット決定版

#adidas#トラックジャケット#小松菜奈#在原みゆき#ヴィンテージカラー···ブルー

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

