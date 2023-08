▪️アイテム

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

▪️アイテム⁡ 【美品】yuki hashimoto ストライプ シャツWORKSHOP PULLOVER/ プルオーバーシャツ (BIGシルエット) / ブルーユウキハシモトのストライプ柄のプルオーバーシャツです。クリーニング済みのため、届いてからすぐに着用いただけます。定価 36,300円⁡▪️サイズ(cm)⁡メンズ46⁡肩幅 約81袖丈 約50.9身幅 約73着丈 約74.4⁡公式より抜粋着画はお断りいたします。⁡▪️状態・特長⁡特に目立った傷や汚れもない状態で、着用に問題はありません。あくまで1度人の手に渡った中古品のため、美品や完璧な商品をお求めの方はご購入をお控えくださいませ。検品はしておりますが、漏れがある場合がございます。ご了承くださいませ。▪️カラー⁡⁡ブルー サックスブルー ホワイト⁡▪️素材⁡コットン(綿)100%⁡▪️配送⁡発送はらくらくメルカリ便又は、ゆうゆうメルカリ便(ゆうパケットポスト)の簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。らくらくメルカリ↔ゆうゆうメルカリに変更する場合がございます。基本的にネコポスやゆうパケットポスト等ポストへ配達される発送をさせていただいております。コンパクトに畳んで送るため、素材によっては畳みジワが出来る場合がございます。ご了承ください。⁡▪️取引の注意点⁡古着にご理解のある方のみご購入の程よろしくお願いします。⁡⁡また、ご購入の際にはプロフィールの確認をよろしくお願いします。

