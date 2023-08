※プロフィールを必ずお読みくださいませ。

NEW BALANCE

M2002RNB

・サイズ

27cm

・商品状態

A

【商品状態】

S:未使用品

A:使用感が少ない商品

B:使用感はあるが綺麗な商品

C:使用感があり、多少の汚れ、ダメージのある状態

D:目立った汚れ、ダメージがある商品

E:ジャンク品、難あり商品

【購入前にご確認ください】

◆店頭等で先に売り切れになる場合がございます。

その際はご連絡の上ご注文キャンセルとなりますので、誠に申し訳ございませんが、あらかじめご了承ください。

◆購入前に状態確認や付属品の有無についてお問い合わせ下さい。

◆出品商品は未使用品であっても、全てお客様から買取した中古品となります。

◆店頭にて同時販売している商品になります。 試着、陳列、防犯タグ着脱による多少のダメージが生じる場合がございます。

◆神経質な方はお控えください。

◆また、表示のサイズ感と実物は若干異なることもございますので、予めご了承ください。

上記内容をご確認の上ご注文をお願い致します。

2023.5.25.16999

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ニューバランス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

