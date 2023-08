•当ページをご覧頂き、誠にありがとうございます。

•こちらは、厳選した一点物になります

•基本2日以内に発送致します(送料無料)

◉商品説明◉

大人気のthe north face ノースフェイスのマウンテンパーカーです。通気性、防水性に秀でたハイベント素材です。希少な配色で春先のコーディネートに活躍してくれます。フードなし(取り外し可能ですが付属なし)

◉サイズ

S ですが日本人男性のM相当

平置き採寸(単位cm)

着丈 : 64

身幅 :54

袖丈 : 58.5

素人寸法のため若干の差はご了承ください。古着ですので、実寸を参考にして下さいませ。

◉コンディション

前面左下あたり、横に一本傷あり。

内側のメッシュ部分に若干ですが傷あり。

古着という特性をご理解いただける方ご検討くださいませ。

着用感ありますが、まだまだ活用いただける商品になっております。

◉カラー

ダークグレー

古着にご理解いただける方のご購入をお待ちしております。

---------------------ーー

stussy supreme ノースフェイス NIKE adidas ラルフローレンをメインに扱っていきます。

マウンテンパーカー ナイロンジャケット

ウィンドブレーカー ダウンジャケット バルトロ

ヌプシ 他にも多数出品しております。

ぜひご覧くださいませ。

→→ #古着屋サウスキン

ヴィンテージ古着 90s 80s ビッグシルエット ビッグサイズ

no04

カラー···グレー

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

