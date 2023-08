※在庫確認のためご購入お手続き前に一度コメントくださいますようお願い申し上げます

ドゥロワー ピンクワンピース

※プロフィール欄もご一読くださいませ

公式ショップより購入した新品未開封タグ付き

tocco closet トッコ クローゼット

上西星来さんはグレイッシュブルー着用

お色はグレイッシュブルー

フロント部分に繊細なレース生地を装飾♪

エレガントな高見え感で気品ある表情を醸し出します。

BACKにレースアップデザインをあしらい

サイズ調節を可能にしつつ後ろ姿まで可愛く演出。

胸下切り替えで足長効果バツグンです◎

お呼ばれシーンでも活躍するリッチな印象の1枚。

【Material】

表地:ポリエステル100%

裏地:ポリエステル100%

レース:ポリエステル100%

【Detail】

総丈:120cm

バスト周囲:89cm

肩幅:33cm

袖丈:28cm

袖口幅:28cm

裾幅:260cm

※ウエスト後ろゴム仕様

※ファスナーあり

#めーぷるtocco

#toccocloset

#トッコクローゼット

#tocco

#トッコ

#ワンピース

#ロングワンピース

#ミモレ丈ワンピース

#ミディ丈ワンピース

#マキシワンピース

#マキシ丈ワンピース

#レースワンピース

#スタンドカラー

#レースアップワンピース

#ドレス

#ママコーデ

#親子コーデ

#オフィスコーデ

#オフィスカジュアル

#デートコーデ

#デート服

#ガーリーコーデ

#フェミニンコーデ

#清楚コーデ

#上品コーデ

#きれいめコーデ

#モテコーデ

#お嬢様コーデ

#大人可愛い

#大人女子

#女子会

#食事会

#お呼ばれ

#高見え

#エレガント

#おしゃれワンピース

#お洒落ワンピース

#おしゃれワンピ

#デート

#お出かけ

#おでかけ

#参戦服

#参戦コーデ

#コンサート

#ライブ

#舞台

#観劇

#インスタ映え

#あざと可愛い

#あざとかわいい

#春ワンピース

#夏ワンピース

#秋ワンピース

#冬ワンピース

#オケージョン

#結婚式

#二次会

#パーティー

#上西星来

商品の情報 商品のサイズ M ブランド トッコクローゼット 商品の状態 新品、未使用

