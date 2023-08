値下げ

いいねありがとうございます!

数日後に金額戻します

2022年夏atmosで店頭にて購入

着用回数:通算で一月程度

カラー: フットウェアホワイト

サイズ:24.0

出品にあたりスニーカー洗剤で洗浄しており、しっかりと乾かしております。ご購入後はそのままお使いいただけます(白なので防水・防塵スプレーはかけてください!)

発送時は丁寧に梱包し防水いたします

持ち物を見直した為、出品しました、まだまだ使っていただけると思います

SixTONESの京本大我君が新しく履かれているものと同じと思われます(^^)チーム石!

■履き方■

・crepで保護し大切に使用しておりました。

・雨の日は履いておりません、カビや異臭はございません。

・靴消臭スプレーでケアしておりました。

■劣化部分■

・中敷のフューリーのロゴ部分のプリントは靴下等で剥がれております、写真でご確認ください!

・夏は日焼け止めを塗ってはいていました。足首のあたりに変色があるので、こちらもご確認ください。

いずれも、着用時には解らない(見えない)部分だと思います。

■サイズ感■

・フューリー他にも持ってますが、フューリー95はフワフワの履き心地でゆとりがあるのでソックス履きを推奨します

・痩せている方、足が小さい方は薄手スニーカーソックスのシースルーの靴下やタイツだと緩いと思います

・自分の足は幅広、足の甲は低め、足の指が長いタイプで縦幅があり普段他のスニーカーは24、M〜Lサイズを買っていますが、95に関しては23.5でも良かったかもと思います。(店頭で履き比べて24買ったのですが、使う間にも馴染んでいくので余計に良い意味でゆとりが生まれたのだと思います)

以下公式

リーボックのDNAでリメイクしたレトロシューズ

このInstapump Fury 95を履いて90年代のデザインを楽しもう。

このスニーカーはお馴染みの近未来的なアングルを採用。

オリジナルモデルに忠実な、足を固定する履き心地をポンプアップして楽しもう。

試してみればわかるはず。

【商品特徴】

●テキスタイルアッパー

●ポンプで好みのフィット感に調節可能

●ミッドソールにTPUプレート

●テキスタイルライニング

●ラバーアウトソール

【原産国】VN

【素材】合成繊維/合成皮革合成底

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド リーボック 商品の状態 やや傷や汚れあり

