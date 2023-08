購入・コメント前にプロフィールをご確認下さい。

生地は、綿100%です。

内側にポケットが1つ付いてます。

ボタンの周りにボタンの色が少し色移りしてますが、ボーダーの柄であまり目立たない感じかな?と思います。

上下を逆にして羽織ってもいいそうです。

サイズは、ポンチョ風なのでフリーとさせて頂きます。

ひどい汚れ・破れなどはありません。

状態は、写真でご確認下さい。

こちらの商品は、正規品です。福岡の百貨店で購入しました。

中古品だとご理解の頂ける方のみ入札をお願い致します。

完璧を求められる方・細かい事が気になる方のご入札はご遠慮ください。

よく確認の上入札をお願い致します。

NCでお願い致します(^^)

#Yohji Yamamoto

#ground Y

#Y’s

#y's

#comme des garcons

#PINK

#Noir

#Y-3

#BLACK

#ヨウジヤマモト

#グラウンドワイ

#ワイズ

#コムデギャルソン

#コムコム

#ポンチョ

#ボーダー

#アウター

#コットン

#ブラックボーダー

#暖かい

#羽織り

#美品

#トップス

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ワイズ 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ワイズ 商品の状態 やや傷や汚れあり

