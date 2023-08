『バットマン リターンズ』(BATMAN RETURNS)は1992年のアメリカ映画。1989年の映画『バットマン』の直接の続編。

監督ティム・バートン独特の世界観が前作にも増して顕著で、悪役キャラクターの描写に比重が置かれ、バットマンが狂言回しの役割となっている。

第65回アカデミー賞メイクアップ賞、視覚効果賞ノミネート。

出演者

マイケルキートン

ミシェルファイファー

ダニー・デヴィート

クリストファー・ウォーケン

catwoman キャットウーマン 怪人ペンギン マックスシュレック

ヴィラン

ムービー 90s Tシャツ

90s vintage t shirt

1991年製ヴィンテージ

全面総柄マルチプリント!

身幅55着丈75肩幅54袖丈20 丸胴ボディ

アメリカ製(made in USA)SSIのシングルステッチです。

デッドストックのことをヴィンテージ業界では「新品の状態のまま永く眠っていた当時の製品」という意味合いで使っています。

cat woman はsupreme シュプリーム でもサンプリングされました。

他にもバンドTシャツ、ラップTシャツ、映画Tシャツ、アートTシャツなど出品していますので、良かったらご覧ください!

カーネイジ carnag スーパーマン スパイダーマン ウルヴァリン ヴェノム アベンジャーズ joker ジョーカー パルプフィクション アキラ エイリアン 好きな方もいかがですか?No.21061-3

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

