お気に入り 【24.5cm】New Balance 9060UAW スニーカー

ブランド : ニューバランス new balance NB
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品名 : 90/60
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品番 : U9060UAW
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カラー : WHITE ホワイト
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サイズ : 24.5cm us6.5
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状態 : 新品未使用
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素人保管のため、神経質な方はご遠慮ください。
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カラー···ホワイト
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商品の情報
|商品のサイズ
|24.5cm
|ブランド
|ニューバランス
|商品の状態
|新品、未使用
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ブランド : ニューバランス new balance NB品名 : 90/60品番 : U9060UAWカラー : WHITE ホワイトサイズ : 24.5cm us6.5状態 : 新品未使用UNITED ARROWS 別注アイテム新品未使用です。素人保管のため、神経質な方はご遠慮ください。カラー···ホワイト
商品の情報
|商品のサイズ
|24.5cm
|ブランド
|ニューバランス
|商品の状態
|新品、未使用