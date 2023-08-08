2022年のクリスマスの特別な衣装 TMRRW 未使用!YSTRDY'S KANEKO サングラス OPTICAL サングラス/メガネ

YSTRDY'S TMRRW x KANEKO OPTICAL サングラスです。

ジェントルモンスター gentle monster myma

20年ころのモデル、定価は２９７００円。

値下げしました!A.D.S.R SATCHMO(CLEAR×LIGHTPINK)

色はフレーム：こいめのグレー、レンズ：ダークグレーです。

超美品❗️モンクレールサングラス

たて４，８、よこ１４，５、レンズ：たて４，５，よこ５，２です。

OAKLEY SI GASCAN



UNDER ARMOUR アンダーアーマー UA0002/G/S WWK W1

人気のセル巻きラウンドフレーム。

オークリー ダートボード

金子眼鏡が手掛けているのでクオリティは間違いないです。

カザール サングラス 伊達メガネ 美品

レンズを変えて眼鏡にしてもおしゃれにきまること確実です。

安心梱包★迅速発送 RB4258F 601/80 大流行中！ライトブルーレイバン



オークリー OAKLEY サングラス バス釣り 偏光

こちらは試着のみで使用しておりません。

夏の香りがたまりません！話題！木村拓哉 レイバン サングラス

新品とお考えいただいて差し支えないかと思います。

プラダ【PRADA・サングラス】＊新品＊

外観もとてもきれいな状態です。

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MASUNAGA G.M.S. 増永眼鏡 GMS-808

YSTRDY'S TMRRW【イエスタデイズトゥモロウ】

オリバーピープルズ OV5427U Berrington 49□18-145

10年間アシスタントデザイナーとして〈nonnative〉を支えてきた、管野寿哉が手掛ける新ブランド。 昨日の明日。つまりは、今日。今っぽくて懐かしい独特のニュアンスを宿したスタイルは、ストリートもモードも色気をも 野暮ったさも。自由に揺らぎながら着るためのトータルコレクションです。

商品の情報 ブランド イエスタデイズトゥモロー 商品の状態 新品、未使用

YSTRDY'S TMRRW x KANEKO OPTICAL サングラスです。20年ころのモデル、定価は２９７００円。色はフレーム：こいめのグレー、レンズ：ダークグレーです。たて４，８、よこ１４，５、レンズ：たて４，５，よこ５，２です。人気のセル巻きラウンドフレーム。金子眼鏡が手掛けているのでクオリティは間違いないです。レンズを変えて眼鏡にしてもおしゃれにきまること確実です。こちらは試着のみで使用しておりません。新品とお考えいただいて差し支えないかと思います。外観もとてもきれいな状態です。YSTRDY'S TMRRW【イエスタデイズトゥモロウ】10年間アシスタントデザイナーとして〈nonnative〉を支えてきた、管野寿哉が手掛ける新ブランド。 昨日の明日。つまりは、今日。今っぽくて懐かしい独特のニュアンスを宿したスタイルは、ストリートもモードも色気をも 野暮ったさも。自由に揺らぎながら着るためのトータルコレクションです。

商品の情報 ブランド イエスタデイズトゥモロー 商品の状態 新品、未使用

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