2022年ファッション福袋 X Salomon ULTRA 27.5cm AERO PIONEER スニーカー

プロフィールと説明文をよくお読みの上ご検討お願い致します。

今年の1月に米国のREIにて購入。

北米限定モデル。

ブランド:Salomon

サイズ:27.5cm US8.5

コンディション:新品未使用

状態などは画像をよく見てご検討宜しくお願い致します。

すり替え防止の為、返品交換など受け付けておりません。

“神経質”な方のご購入はお控えください。

宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド サロモン 商品の状態 新品、未使用

