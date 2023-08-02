正規代理店 ワールドトリガー　村上鋼　缶バッジ　② キャラクターグッズ

ワールドトリガー ドでか缶バッジ battle 村上 11点セットです。

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1点裏面の黒ずみや指紋跡、表面に擦れ傷があります。その他にも擦れなどの小傷があるものも含まれます。完全美品お求めの方や少しでも状態が心配な方はご購入お控えください。

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プチプチ2重＋封筒、またはプチプチ1巻＋ゆうパケットポスト専用箱のどちらかで発送予定です。

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☆1点1,100円（黒ずみありは800円）＋送料＋手数料でバラ売り可。

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☆他出品物とまとめてご購入いただける場合はお値下げ可能です。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

ワールドトリガー ドでか缶バッジ battle 村上 11点セットです。1点裏面の黒ずみや指紋跡、表面に擦れ傷があります。その他にも擦れなどの小傷があるものも含まれます。完全美品お求めの方や少しでも状態が心配な方はご購入お控えください。プチプチ2重＋封筒、またはプチプチ1巻＋ゆうパケットポスト専用箱のどちらかで発送予定です。☆1点1,100円（黒ずみありは800円）＋送料＋手数料でバラ売り可。☆他出品物とまとめてご購入いただける場合はお値下げ可能です。

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