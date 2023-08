パタゴニア

プレーニング・ダッフル・バッグ 55L

週末の必需品を快適に運搬できる丈夫なダッフル・バッグ。乾いたギアと泥だらけのウェットスーツやウェーダーを分けて収納できるデザイン。

汚れを気にせず気合いを入れて徹底的にやるためのダッフル・バッグです。濡れた汚れ物と乾いた日常の必需品を分けて収納できる2層構造で、大型のメインコンパートメントの上部には予備のウェア、食料、ビーチで読む本など週末に必要な物すべてを、下部にはウェットスーツ、水が滴るタオル、ウェーダーなど濡れた物すべてを収納可能。テープ処理済みの縫い目は水の浸入を防ぎ、頑丈なジッパーは砂を寄せ付けません。コーティング加工済みの素材は汚れを落としやすく、外側に水はけのよいジッパー式メッシュポケット付き。調節可能な持ち運び用ハンドルはソフトな手触りで、バッグをバックパックとして使用する際はショルダーストラップの役目を果たします。両サイドの運搬用ループにギアを取り付けることも可能。素材はTPU(サーモプラスチック・ポリウレタン)フィルムをラミネートした、頑丈ながらしなやかな300デニール・リサイクル・ポリエステル100%で、メッシュ部分はナイロン100%です。

宜しくお願い致します。

商品の情報 ブランド パタゴニア 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド パタゴニア 商品の状態 新品、未使用

