【正規品直輸入】 stussy sweater ニット/セーター

カラー···ホワイト

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袖丈···長袖

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着丈···ロング

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柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

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季節感···春、秋、冬

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商品の情報 商品のサイズ L ブランド ステューシー 商品の状態 新品、未使用

カラー···ホワイト袖丈···長袖着丈···ロング柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、秋、冬Lサイズ肩幅：51cm。身幅：60cm。着丈: 70cm。袖丈：63cm。コットン100%タグ無し#stussy #ストゥーシー #セーター#supreme #HUF #Carharttsupreme Supreme boxlogo UNDERCOVER FEAR OF GODOFF-WHITE A BATHING APE Chrom HeartsGIVENCHY NEIGHBORHOOD STUSSY VETEMENTS yeezyboost places NIKE jordan adidas BEAMS KENZO SAINT LAURENT BALENCIAGAシュプリーム

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ステューシー 商品の状態 新品、未使用

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