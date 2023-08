⚪ブランド:【NIKE】ナイキ KYRIE 1 EP 705278

⚪ポイント

☆中古品ですが状態良☆

NBA次世代のスーパースターであるカイリーアービングの1stシグネチャーモデルが満を持して登場。

彼の武器である超高速ムーブメントと超高速な1st ステップ、さらにマルチアングルに踏み出すステッ プの速さを最大限に引き出すべく前足部のアウトソールを巻き上げた仕様に設定。

アッパーにはハイパー ヒューズ構造。

前足部にはZOOM AIRを搭載したガード向けのモデルです。

メンズアイテムですが、ビッグサイズ 、 ビッグシルエット が流行なので、男女 問わず、ユニセックス に使って頂けるアイテムです(⁠^⁠^⁠)

⚪カラー【イエロー】ホワイト グリーン ネイビー

⚪素材

アッパー:人工皮革+合成繊維

ミッドソール:合成樹脂(ファイロン)

アウトソール:ゴム底(ソリッドラバー)

⚪サイズ表記:【27cm】

中古となりますので神経質な方や完璧を求める方はご遠慮ください(TT)ダメージ箇所は写真にてご確認ください。

ba newbalance aktr k1x nike jordan adidas kawai kyrie lebron バッシュ ハイパーダンク ナイキ ジョーダン コービー レブロン レイカーズ kd ハーデン bリーグ 八村塁 カリー curry インザペイント in the paint エゴザル egozal ナイキ NIKE アンダーアーマー under armour jordan ジョーダン adidas Originals 筋トレ 陸上 ランニング ジョギング バスケtシャツ カイリー1 kyrie1 カイリー2 kyrie2 カイリー3 kyrie3 カイリー4 kyrie4 カイリー5 kyrie5 カイリー6 kyrie6 カイリー7 kyrie7 クライドハードウッドチーム アディダス asics アシックス クライドハードウッド curry8 カリー8 ハーデン LeBron James USA kyrieバッシュ

古着 #一点物 #希少 #レア #オーバーサイズ #ビッグシルエット #adidas #アディダス #NIKE #ナイキ

#70s #80s #90s

シーン...バスケットボール

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

