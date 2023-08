TSUBURAYA CONVENTION 2019

New Generation 8 Stars Meeting

オリジナルデザインTシャツ 石黒英雄

ウルトラマンオーブ

Lサイズ

限定物になります!

着丈:68cm

身幅:50cm

袖丈:20cm

新品未開封でしたが袋がくしゃくしゃになっており中から出てしまいました。しわもあったので一度洗濯したので中古品とお考えください。

傷や汚れ、臭いなど気になる方はご購入をお控えください。

発送は匿名配送で発送致します!

ツブコンで販売した限定物になります!

即購入大歓迎です!

#ジャグラー

#ツブコン

#ニュージェネレーション

#ウルトラマンオーブ

カラー...ブラック

袖丈...半袖

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

ネック...Uネック

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 未使用に近い

