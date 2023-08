他でも出品しているため、気になる方はお早めに☺︎

※出品に迷いがあり出品を取りやめる場合があるのでご了承ください

LAGUNAMOONのワンピース フレアスリーブデニムワンピースです。

定価→16,500円

サイズはS、お色はブラックです。

モデルさんは162cmでSサイズ着用です。

■デザインポイント

トレンドのデニム素材を使用したワンピース!

カジュアルになりすぎない素材を使用しています。

スニーカー合わせでも女性らしくスタイリング可能!

重たすぎない、しなやかなデニム素材が動きをだしてくれるので軽やかな印象に

フレアスリーブがモードな印象をあたえてくれる1枚。

肩からウエストラインにかかるステッチは

凛とした"姿勢の良い女性らしさ"を引き立てるテクニック

身体のラインがきれいに見えるようにサイジングにもこだわり

一度着たら忘れられない計算された完璧なシルエットに

■スタイリングポイント

・1枚で着映えするワンピースなのでアクセや小物で遊びをプラス

・夏の冷房対策に薄手のカーディガンを合わせても

素材が柔らかいので袖がごわつかない !

新品未使用ですが、自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください。

他にもたくさん出品しているのでご覧ください♡

#Risaのshop

柄・デザイン···無地

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ラグナムーン 商品の状態 新品、未使用

