ご覧頂き誠にありがとうございます!

全商品、即購入okです!

◇size.表記なし(実寸サイズをご参考ください)

◇color.ブルー 青 ネイビー 紺 変形

◇実寸サイズ

ラグラン

身幅.約 50㎝

(脇下から脇下)

着丈.約 147㎝

(首肩付け根から裾下)

※着用感は独自基準による参考サイズです。

※素人採寸になりますので、測定値の若干の誤差はご了承下さいませ。

◇状態

古着ならではの着用感はありますが目立つ大きなダメージもなくまだまだ着ていただけます。

スプリングコート

※中古、古着 (ヴィンテージ品) の場合は、使用感は人によって感じ方に差があるので、気になる所があれば購入前に何度でも質問してご納得の上ご購入くださいませ。

新品、未開封の場合でも、一度人の手に渡った物ですので完璧をお求めの方はご注意下さいませ。

☆他にも トレンドアイテム多数、取り扱っておりますので、ご覧頂けると嬉しいです。

カラー···ブルー

柄・デザイン···その他

着丈···ロング

フード···フードなし

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アキコアオキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

