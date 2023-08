希少 黒入荷！ ウェディングドレス　ArYUKIKO 前撮りドレス　二次会ドレス　Aラインドレス ウェディング

前撮りや二次会にいかがでしょうか!

刺繍がキレイでビーズがついています。

可愛くなりすぎずナチュラルなデザイン

丈も靴がみえない長さなので

身長が高い方でも着こなせそうです。

後ろは大体下着の上のあたりまでみえます!

パッド付で裏地もしっかりしています!

結婚式の前撮りで使用しました。

自宅クリーニング後吊るして自宅保管しています^ ^

※見えない位置ですが胸元にファンデーション汚れが少しあります。

(写真10枚目)

※タブに書込みがあります。

(写真9枚目)

●ブランド

ArYUKIKO

Le Mariage(2023年1月からブランド名変更)

シルク素材を中心に海外デザイナーが手掛けるウェディングドレスメーカーです。

●サイズ

Lサイズ

紐でウエストのサイズ微調整が可能です!

結び方はYouTubeで検索しました!

●使用した感想

私は158センチc70ウエスト65です。

ブライダルインナーありで着用

フックが緩めなので自分のサイズに合うように

短く縫った方がピッタリになると思います。

●おねがい

自宅保存しておりますので

多少の汚れやほつれ等のご理解お願い致します。

できるだけキレイに郵送させて頂きますので

発送にお時間かかる場合があります。

ご予定より早めのご購入をお願い致します!

発送お日にちご希望ある場合はご相談下さい^ ^

#ドレス#ウエディングドレス

#ウェディング#ウエディング

#wedding #結婚式 #挙式 #披露宴

#花嫁 #プレ花 #プレ花嫁 #卒花 #卒花嫁

カラー···ホワイト

スタイル···エンパイア

袖丈···袖なし

バックスタイル···ジッパー

前撮りや二次会にいかがでしょうか!ウェディングドレス ArYUKIKO刺繍がキレイでビーズがついています。可愛くなりすぎずナチュラルなデザイン丈も靴がみえない長さなので身長が高い方でも着こなせそうです。後ろは大体下着の上のあたりまでみえます!パッド付で裏地もしっかりしています!結婚式の前撮りで使用しました。自宅クリーニング後吊るして自宅保管しています^ ^※見えない位置ですが胸元にファンデーション汚れが少しあります。(写真10枚目)※タブに書込みがあります。(写真9枚目)●ブランドArYUKIKOLe Mariage(2023年1月からブランド名変更)シルク素材を中心に海外デザイナーが手掛けるウェディングドレスメーカーです。●サイズLサイズ紐でウエストのサイズ微調整が可能です!結び方はYouTubeで検索しました!●使用した感想私は158センチc70ウエスト65です。ブライダルインナーありで着用フックが緩めなので自分のサイズに合うように短く縫った方がピッタリになると思います。●おねがい自宅保存しておりますので多少の汚れやほつれ等のご理解お願い致します。できるだけキレイに郵送させて頂きますので発送にお時間かかる場合があります。ご予定より早めのご購入をお願い致します!発送お日にちご希望ある場合はご相談下さい^ ^#ドレス#ウエディングドレス#ウェディング#ウエディング#wedding #結婚式 #挙式 #披露宴#花嫁 #プレ花 #プレ花嫁 #卒花 #卒花嫁カラー···ホワイトスタイル···エンパイア袖丈···袖なしバックスタイル···ジッパー

