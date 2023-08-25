激安超安値 スタンダードカリフォルニア Tシャツ。新品未使用。TMT Tシャツ。 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

スタンダードカリフォルニアのTシャツになります。

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カラーはブラックでサイズはMサイズになります。

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新品未使用です。

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着丈66㎝

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身幅52.5㎝

90s Guns N' Roses SKIDROW ツアーTシャツ

肩幅44.5㎝程になります。

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他にもTMTのTシャツ等を出品しておりますのでご覧になって下さい。宜しくお願い致します。

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TMT

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マーブルズ

ひまわり サンフラワー アート 90s USA製 Tシャツ フォト 写真 植物

ロンハーマン

商品の情報 商品のサイズ M ブランド スタンダードカリフォルニア 商品の状態 新品、未使用

スタンダードカリフォルニアのTシャツになります。カラーはブラックでサイズはMサイズになります。新品未使用です。着丈66㎝身幅52.5㎝肩幅44.5㎝程になります。他にもTMTのTシャツ等を出品しておりますのでご覧になって下さい。宜しくお願い致します。TMTTMT Tシャツtmtマーブルズロンハーマン

商品の情報 商品のサイズ M ブランド スタンダードカリフォルニア 商品の状態 新品、未使用

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