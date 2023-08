ユーズドアイテムです。元々4万円代後半のお品物です。後半6枚のお写真が実物です。癖のないアイスブルーのきれいなデニムです。お写真だと、実際の質感が上手く再現出来ないかもしれませんので、気になる点がございましたら質問にてお答えします。

ウエスト72 (36cm×2)

股上26

RE/DONE / リダン (LOS ANGELES)

創業者であるSean Barron (ショーン バロン)とJamie Mazur(ジェイミー マズール)は、2015年にロサンゼルスを本拠として、Levi's

のヴィンテージデニムを加工した新たなデニムブランドを立ち上げた。RE/DONEは、ストレッチ素材ではないデニムが、着古された状態になったときに生まれる柔らかさとしなやかさで、身体にぴったりとフィットするコンテンポラリーな女性のシルエットを表現。

ストレッチ加工なしで身体の曲線を優しく包み込むような履き心地が特徴で、年月を経たことによって生まれる風合いと色味によって、どの一着もこの世に一着しかないものに仕上がっている。

Levi'sが公認する唯一のリメイクブランドとして、世界各国で人気を誇っている。

カラー···ブルー

恐れ入りますが購入前に必ずコメントください。

よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ロンハーマン 商品の状態 傷や汚れあり

