こちらはレコードです。

激レア!!!!西野カナ/SiZK“Water Drop"MiX~アナログレコード

CDではありません。

送料込みの価格での出品です。

お値下げ交渉はごめんなさい。

レコードを複数購入の方は送料分のお値下げが可能です。

購入前にコメントにてご一報お願いいたします。

状態を「やや傷や汚れあり」としていますが、発売から40年程度経過している年式の割には比較的綺麗な状態で、盤面にも異常な傷や汚れはありません。

レアなカバー帯付きの状態です。

インサートに若干シミが見受けられる箇所があります。

画像にあるものが全てです。

帯には一部やぶれが見受けられる箇所があります。

この年式のレコードとしては珍しく反りも皆無で、ポータブルレコードプレイヤーの視聴でも針飛びは全くありませんでした。

溝も綺麗な状態で音圧もあり、アナログ盤らしい良い音で視聴できました。

音圧が驚異的に良く、山下達郎さんのアナログ音源へのこだわりが強く感じられます。

商品管理記号 F1A

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

