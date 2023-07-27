【後払い手数料無料】 NIKEオレンジタグ 70'S 黒×グレー sizeL ツートンパーカー パーカー

●商品名： 70'S NIKEオレンジタグ ツートンパーカー

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●サイズ表記：L

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●色：黒×グレー

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●商品実寸：肩幅→ラグランの為、計測不可

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身幅53㎝

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着丈54.5㎝

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●状態：ビンテージの中古品になります。50年近く前の物にしてはコンディションも良く、目立つ汚れ・破れ等はございません。

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●一言：コレクションの一つになります。

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●出品年月日：2022.03.03

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

●商品名： 70'S NIKEオレンジタグ ツートンパーカー●サイズ表記：L●色：黒×グレー●商品実寸：肩幅→ラグランの為、計測不可 身幅53㎝ 着丈54.5㎝ 裄丈77㎝●状態：ビンテージの中古品になります。50年近く前の物にしてはコンディションも良く、目立つ汚れ・破れ等はございません。●一言：コレクションの一つになります。●出品年月日：2022.03.03

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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