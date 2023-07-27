【後払い手数料無料】 NIKEオレンジタグ 70'S 黒×グレー sizeL ツートンパーカー パーカー

●商品名： 70'S NIKEオレンジタグ ツートンパーカー
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●サイズ表記：L
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●色：黒×グレー
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●商品実寸：肩幅→ラグランの為、計測不可
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身幅53㎝
Supreme cross box logo パーカー
着丈54.5㎝
Applebum パーカー
裄丈77㎝
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●状態：ビンテージの中古品になります。50年近く前の物にしてはコンディションも良く、目立つ汚れ・破れ等はございません。
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●一言：コレクションの一つになります。
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火花花梨専用 ルイヴィトンジップパーカー
●出品年月日：2022.03.03
【最終価格】 COACH コーチ レア シグネチャー柄 プルオーバーパーカー M
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ナイキ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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ロロピアーナ×フラグメントデザインパーカー
FIVE-O ファイブオー 両面プリント タイダイ スウェット パーカー L
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●商品名： 70'S NIKEオレンジタグ ツートンパーカー●サイズ表記：L●色：黒×グレー●商品実寸：肩幅→ラグランの為、計測不可 身幅53㎝ 着丈54.5㎝ 裄丈77㎝●状態：ビンテージの中古品になります。50年近く前の物にしてはコンディションも良く、目立つ汚れ・破れ等はございません。●一言：コレクションの一つになります。●出品年月日：2022.03.03
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ナイキ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし